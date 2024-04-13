Что чаще всего покупают в кредит под 4% белорусы 13.04.2024, 12:15

Холодильники и не только.

Стало известно, что белорусы чаще всего покупают в кредит под 4% мебель, холодильники, а также керамическую плитку, передает БелТА.

Кредиты «На родныя товары» под 4% выдает «Беларусбанк». Указанным льготным кредитом довольно активно пользуются белорусы. По словам начальника управлении коммуникации, маркетинга и рекламы «Беларусбанк» Евгении Жуковской, за три месяца было заключено примерно 21 500 кредитных договоров на сумму около 88,44 миллиона рублей. Чаще всего, уточнила она, кредиты берут на покупку мебели от белорусских производителей. На втором месте указаны холодильники, а на третьем месте по популярности – керамическая плитка. В банке допускают, что предпочтения белорусов к лету могут измениться.