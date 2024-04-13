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Парень из Барановичей получил бронзу на кулинарном конкурсе в Хорватии

  • 13.04.2024, 12:38
Парень из Барановичей получил бронзу на кулинарном конкурсе в Хорватии

Что он приготовил.

Учащийся Барановичского технологического колледжа Белкоопсоюза Тимофей Крепчук стал призером международного кулинарного фестиваля «Жемчужина моря» в Хорватии, который проходил в онлайн-формате и собрал более 600 участников из 30 стран, пишет 1prof.by.

По итогам командного выступления Беларусь стала золотым призером. А личная копилка наград первокурсника Тимофея Крепчука пополнилась бронзовой медалью за шарики из рубленой курицы с персиком.

«Наша команда много работала над составлением технологической карты. Каждый высказывал свои предложения по приготовлению блюда, его оформлению, — поделился впечатлениями Тимофей Крепчук. — Еще до конкурса мы продумали до миллиметра все детали, отточили каждый шаг. И это принесло нам победу!»

Тимофей Крепчук — учащийся 1-го курса. Парень обучается по специальности «Производство продукции и организация общественного питания».

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