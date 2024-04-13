Украинцы могут иметь на руках до пяти миллионов единиц оружия 13.04.2024, 12:40

Не считая трофейного.

На руках у украинцев может быть от одного до пяти миллионов единиц оружия, не считая трофейного.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«Мы сегодня говорили, сколько оружия на руках [может быть] у наших граждан. От миллиона до пяти. Но миллион — это тоже много. А сколько гранат на руках у наших граждан? Тоже много. И мы должны сделать все, чтобы это оружие, эти боеприпасы, попали на склады, чтобы не подвергать опасности граждан», — сказал он на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

По его словам, на сегодня почти все оружие, которое было выдано гражданам, является учтенным.

Клименко отметил, что сейчас на руках у граждан также незаконно находится определенное количество единиц трофейного оружия.

«Но мы сознательно понимаем, что оно должно быть на руках у граждан, потому что идет война. Две недели назад в первом чтении [нардепы] приняли закон, которым определяется, что мы будем делать с трофейным оружием. После того как во втором чтении этот закон будет проголосован, каждый гражданин, который имеет это оружие, он должен принести его в полицию и зарегистрировать», — сказал министр.

После этого это оружие с боеприпасами граждане смогут хранить у себя до окончания режима военного положения, пояснил чиновник.

«После 90 дней после окончания режима военного положения каждый гражданин должен принести это оружие в органы полиции и либо его сдать, либо выхолостить, либо переделать в разрешенный вид оружия и т. д.», — сказал Клименко.

Министр добавил, что сейчас речь идет о культуре использования оружия, которое есть на руках у украинских граждан.

«Как только мы эту культуру сможем воспитать у людей, тогда мы сможем говорить о том, что мы можем сделать следующий шаг по владению оружием. В то же время не надо забывать о большом количестве ментальных расстройств у этих людей, которые придут с фронта и мы будем отвечать, МВД в первую очередь, за эту работу», — сказал Клименко.