закрыть
13 апреля 2024, суббота, 15:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинская авиация мощно отработала по вражеским наземным целям

  • 13.04.2024, 14:48
  • 2,274
Украинская авиация мощно отработала по вражеским наземным целям

Видеофакт.

Украинская военная авиация не прекращает наносить мощные удары по живой силе и технике российских захватчиков. Благодаря ее поддержке силам обороны на земле удается более эффективно противодействовать врагу.

Видео удачной работы бойцов тактической авиации обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

На видео можно увидеть, как украинские военные самолеты сбрасывают авиабомбы на вражеские позиции. Враг понес значительные потери в технике и живой силе.

«Меткая работа украинской авиации по вражеским целям. Отработали бойцы 39-й бригады тактической авиации Воздушного командования «Центр», — говорится в сообщении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

День космонавтки
День космонавтки Ирина Халип
Бункер ищет дамбу
Бункер ищет дамбу Владимир Халип
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО?
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО? Януш Онышкевич
Зачем Лукашенко срочно вызвали к Путину
Зачем Лукашенко срочно вызвали к Путину Владимир Цыбулько