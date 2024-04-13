Украинская авиация мощно отработала по вражеским наземным целям 13.04.2024, 14:48

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Видеофакт.

Украинская военная авиация не прекращает наносить мощные удары по живой силе и технике российских захватчиков. Благодаря ее поддержке силам обороны на земле удается более эффективно противодействовать врагу.

Видео удачной работы бойцов тактической авиации обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

На видео можно увидеть, как украинские военные самолеты сбрасывают авиабомбы на вражеские позиции. Враг понес значительные потери в технике и живой силе.

«Меткая работа украинской авиации по вражеским целям. Отработали бойцы 39-й бригады тактической авиации Воздушного командования «Центр», — говорится в сообщении.