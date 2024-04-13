закрыть
13 апреля 2024, суббота, 15:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нидерланды выделили еще миллиард евро на военную помощь Украине

1
  • 13.04.2024, 15:01
Нидерланды выделили еще миллиард евро на военную помощь Украине

Об этом сообщил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьером Нидерландов Марком Рютте.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

«Только что в телефонном разговоре премьер-министр Марк Рютте сообщил, что Нидерланды выделили еще миллиард евро на военную помощь Украине и €400 млн на восстановление. Это дополнительно к обязательствам в рамках нашего двустороннего соглашения о безопасности. Спасибо, Марко, спасибо, нидерландский народ! Это образцовый пример поддержки Украины», - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, также стороны обсудили совместную работу с партнерами по ускорению поставок снарядов для артиллерии, амуниции и систем ПВО.

«Поблагодарил за результативную конференцию Justice for Ukraine в Гааге и запуск по ее итогам Реестра ущерба. Рассказал о подготовке Саммита мира в Швейцарии и пригласил Нидерланды присоединиться. Мы также обсудили необходимые усилия, чтобы это мероприятие поддержало больше стран», - добавил президент Украины.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

День космонавтки
День космонавтки Ирина Халип
Бункер ищет дамбу
Бункер ищет дамбу Владимир Халип
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО?
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО? Януш Онышкевич
Зачем Лукашенко срочно вызвали к Путину
Зачем Лукашенко срочно вызвали к Путину Владимир Цыбулько