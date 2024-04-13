Нидерланды выделили еще миллиард евро на военную помощь Украине 1 13.04.2024, 15:01

Об этом сообщил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьером Нидерландов Марком Рютте.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

«Только что в телефонном разговоре премьер-министр Марк Рютте сообщил, что Нидерланды выделили еще миллиард евро на военную помощь Украине и €400 млн на восстановление. Это дополнительно к обязательствам в рамках нашего двустороннего соглашения о безопасности. Спасибо, Марко, спасибо, нидерландский народ! Это образцовый пример поддержки Украины», - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, также стороны обсудили совместную работу с партнерами по ускорению поставок снарядов для артиллерии, амуниции и систем ПВО.

«Поблагодарил за результативную конференцию Justice for Ukraine в Гааге и запуск по ее итогам Реестра ущерба. Рассказал о подготовке Саммита мира в Швейцарии и пригласил Нидерланды присоединиться. Мы также обсудили необходимые усилия, чтобы это мероприятие поддержало больше стран», - добавил президент Украины.