«Вышел на пробежку — с тобой все здороваются» 1 13.04.2024, 16:23

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Белорус рассказал о жизни и работе в Нидерландах.

Белорус рассказал «Салiдарнасцi», как отправился на заработки в Нидерланды и с чем столкнулся.

Савелию (имя изменено) 27 лет. Последние два года в Беларуси он работал барбером как самозанятый. Уже долгое время парень мечтает открыть собственный магазин спортивной одежды и обуви. Чтобы быть ближе к своей цели, он решил поехать на заработки в Европу.

В Нидерландах работал друг Савелия, который за год смог прилично заработать. Это вдохновило молодого человека, и он решил попробовать тоже.

Правда, историю успеха своего друга не повторил. В начале лета он планирует вернуться в Беларусь, но без заветных десяти тысяч евро, которые планировал привезти для открытия своего дела.

Савелий рассказал «Салідарнасці», как добирался в Нидерланды, сколько тратит на жизнь за границей и сколько денег сможет привезти домой с заработков.

— В целом я хорошо зарабатывал в Беларуси, но отложить много не мог — большую сумму тратил на развлечения, питался только в кафе и столовых, — рассказывает Савелий. — Поэтому решил заработать в Европе на заводе — там из-за физического труда времени на досуг остается не много, эти деньги можно откладывать. Хотелось как можно быстрее уйти на «свой хлеб», а не работать «на дядю».

Я смотрел на опыт своего друга: средняя зарплата в Голландии у него была 2300 евро, и за год он смог неплохо заработать. У меня, к сожалению, так не вышло, потому что попал на другой завод и другие часы.

Отправиться в Нидерланды Савелий решил вместе с другом. Парни нашли агентство, которое помогает открыть польскую рабочую визу на год. После этого молодые люди должны отработать около месяца в Польше, а потом отправиться в командировку на завод в Нидерландах.

«Хостел в Нидерландах — 650 евро в месяц»

В начале декабря Савелий уже вышел на работу в Нидерландах. За пять месяцев он поменял несколько хостелов и предприятий. Сейчас трудится на курином заводе.

— Фирма предоставляет нам хостел, но за большие деньги — 650 евро за койко-место. За эти деньги можно было бы снять и квартиру, но спецтранспорт до завода ходит только от хостела, самому добираться проблематично.

Сейчас парень живет в комнате хостела один, до этого жил вместе с другом, как он выражается, в «маленькой комнатушке за 1300 евро».

За час работы на курином заводе платят 13 евро. Стабильного графика работы нет — сегодня можно отработать три часа, завтра — десять. Средняя зарплата в месяц, рассказывает Савелий, около 1700 евро. Минимальная за этот период была 1500, максимальная — 2100.

С этих денег необходимо оплатить хостел — 650 евро, потратиться на питание — около 350 евро и на развлечения около 150 евро.

— Съездить в другой город — это где-то 15 евро в одну сторону на транспорт. Шаурма, голландские вафли в среднем обойдутся в 10 евро. Смотровые площадки около 20 евро.

Дорожка в боулинге на час вне зависимости от количества человек стоит 35 евро, настольный теннис — 10 евро в час. Цены адекватные для евро. Но для туриста, если переводить в беларусские рубли, то сто рублей за час дорожки в боулинге — это такое себе.

С первой зарплаты, так как она была небольшая, Савелий ничего не отложил. В прибыльный месяц парень может отложить тысячу евро, остальное тратит на жизнь. Несмотря на то, что виза у него действует до конца осени, уже в начале лета парень собирается возвращаться в Беларусь.

Помимо работы на заводе, Савелий также подрабатывает барбером — стрижет мужчин, которые живут с ним в хостеле. За стрижку берет 10 евро, в то время как в местных парикмахерских — в среднем 15, а барбершопах — от 20 евро. В месяц со стрижек парень зарабатывает 100-120 евро — это не только дополнительные деньги, но и отвлечение от физтруда, говорит Савелий.

«Эти заработки — не мое»

— Я понял, что ехать на заработки физическим трудом — это не мое. Моему другу удалось заработать денег — он попал на хороший завод и хорошие часы. Я, к сожалению, попал на не очень завод и маленькие часы.

Но я не считаю, что моя поездка — провал. Я ездил в Роттердам, несколько раз в Амстердам, да и вообще неплохо объездил Голландию. Такого в жизни, может быть, больше и не увидишь. Эта поездка — огромный опыт, который я привезу в Беларусь. Все-таки я хочу вернуться и делать что-то в своей стране, даже если будет очень тяжело.

Собеседник также уточняет, что спустя три месяца работы в Нидерландах необходимо заплатить агентству 450 евро за продление командировки.

— Если хочется на три месяца приехать подзаработать, посмотреть страну, то это идеальный вариант. Если бы визу открывали на три месяца, я бы так «гонял». За это время еще не так соскучился по дому и можешь заработать.

Если ехать в хорошие месяцы, получать по две тысячи, плюс последнюю зарплату ты забираешь, можно спокойно привезти в Беларусь четыре тысячи евро за три месяца, а там это совсем другие деньги.

Но если оставаться дольше, надо платить за продление, хостел. Выгоднее найти компанию, которая возьмет тебя напрямую.

«Вышел на пробежку — с тобой все здороваются»

Оценил собеседник и жизнь в Нидерландах. Круглый год зелено, не так холодно зимой. Есть только один минус — погода может меняться раз в полчаса.

— Также здесь много достопримечательностей и очень приветливые люди. Вышел на пробежку — с тобой все здороваются. И в целом чувствую, что со мной здесь происходят разные трансформации. Вот, впервые увидел, как целовались мужчины. Раньше относился к этому скептически, а сейчас понимаю: такое есть, это не изменить, и когда увидел, меня это улыбнуло.

Если работаешь и никуда не ездишь, то ничего не увидишь и ничего в тебе не поменяется, потому что общаешься только с работягами и, в основном, русскоязычными. Но если ты выходишь дальше завода и хостела, то узнаешь много всяких фишек. Например, здесь дети могут работать с 14 лет. Видел подростка-кассира в магазине, считаю, это круто.

А еще не видел пенсионеров, которые бы сидели на лавочках и как-то косо на тебя смотрели, обсуждали. Наоборот, с тобой здороваются, улыбаются. Домой я привезу только положительные эмоции. Конечно, как и везде, есть негативные моменты, но это всегда будет.

Савелий не прогнозирует, сколько привезет денег в Беларусь. Изначально он планировал на 10 тысяч евро за 10 месяцев. Сейчас надеется привезти хотя бы пять, но не загадывает: в Нидерландах он хочет купить себе кроссовки и другие вещи, которые стоят дешевле, чем в Беларуси.

По приезду домой Савелий планирует месяц пожить в деревне.

— Побыть один, отдохнуть. Поесть беларусской еды, особенно глазированных сырков. А потом — в Минск, восстановить отношения с девушкой, с которой мы расстались из-за расстояния, но сейчас общаемся, и она меня до сих пор ждет.

Потом, думаю, попробую открыть онлайн-магазин спортивной одежды и обуви. Посмотрим, как пойдет. Параллельно с этим буду стричь, как и раньше, но уже больше по «фану».

На вопрос, изучал ли Савелий условия для создания бизнеса в Беларуси, собеседник отвечает, что да — не раз проверял информацию, в курсе про изменение налогообложения и знает, что есть риски. Но его это не останавливает.

— Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Если не получится, то надо пробовать новое. Если что, можно приехать в деревню, и за 500$ начать варить мыло. Я за честный бизнес, и буду стараться построить именно его.

Я хочу оставить след в Беларуси. Там вся моя жизнь, родные люди. Хочется продвигать свою страну. За это время я понял, что в Европе жить не хочу. Зато хотел бы приезжать в качестве туриста, по Польше, например, точно планирую поездить.

А еще я понял, что нужно учить языки. У меня слабый английский, а это «база» в Европе. Поэтому появилось желание изучать языки для будущих путешествий.