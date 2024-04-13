The Hill: Трамп поддержал выделение военной помощи Украине, но с условием 18 13.04.2024, 16:29

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Эта тему политик обсудил со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

Республиканец Дональд Трамп, который баллотируется в президенты США, дал согласие на разблокировку военной помощи Украине.

Однако, по его мнению, оружие Киев должен получать в кредит, а не безвозмездно.

Об этом пишет газета The Hill.

Протрампистское крыло Конгресса США с начала 2024 года блокирует финансирование военной помощи Украине. Поставки вооружений полностью прекратились, что ухудшило положение Украины на поле боя.

Эта тему Трамп обсудил 13 апреля со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

После окончания разговора республиканец заявил, что готов выделять помощь только в том случае, если она будет в виде кредита.

«Мы рассматриваем это прямо сейчас… Мы думаем, чтобы сделать это в форме кредита, а не просто подарка», - сказал Трамп.

По его мнению, за военную помощь Украине должна платить Европа, чтобы «сравнять счет».

«Если они не сравняют счет, (...) они пострадают гораздо больше, чем мы», - сказал Трамп.

Ранее Трамп публично заявлял, что поощряет нападение российской армии на европейские страны в НАТО, так как они якобы слишком мало платят Америке за защиту.