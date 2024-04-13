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Двойной удар по войскам РФ в Луганске: Z-пропаганде привиделись «Таурусы»

  • 13.04.2024, 17:23
  • 2,180
Двойной удар по войскам РФ в Луганске: Z-пропаганде привиделись «Таурусы»

Появилось множество видео с моментом атаки.

Российские Z-каналы начали массово продвигать версию о том, что удар по военной базе РФ в Луганске якобы был нанесен немецкими ракетами Taurus.

При этом Берлин не объявлял об их поставке ВСУ, передает Диалог.UA.

Жители оккупированного Луганска начали массово писать об ударе по машиностроительному заводу примерно в 11:30 дня субботы, 13 апреля.

Известно, что данное предприятие ВС РФ использовали в своих нуждах, в том числе, как базу по ремонту военной техники.

Появилось множество видео удара, благодаря которым можно сделать несколько выводов. Во-первых, удар был двойным.

Очевидец зафиксировал повторный прилет ракеты по уже дымящемуся заводу.

Во-вторых, на заводе находилось вооружение - на видео попал момент вторичной детонации после удара.

Z-каналы уверяют, что для атаки якобы использовались немецкие ракеты Taurus. Данная версия выглядит сомнительной. Дело в том, что Германия категорически отказывается поставлять их Украине, опасаясь эскалации конфликта.

Никаких подтверждений, что эти ракеты появились у ВСУ, на данный момент нет. Судя по видео, с определенностью можно сказать только то, что атака осуществлялась крылатыми ракетами.

Скорее всего, это могли быть британские Storm Shadow/SCALP.

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