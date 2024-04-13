FT: Россия летом пойдет в новое наступление сразу на четырех направлениях 7 13.04.2024, 17:29

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Названы города, которые попытаются штурмовать оккупанты.

Российские оккупанты могут пойти в новое наступление уже этим летом. В таком случае враг будет атаковать на четырех направлениях. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на украинских и западных официальных лиц.

В издании утверждают, что Россия может пойти в наступление в Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях. Также там не исключают штурма в направлении Харькова или даже попыток захватить Киев.

В то же время один из западных чиновников говорит, что перспективы оперативного прорыва с обеих сторон в 2024 году являются небольшими.

«Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к «активной обороне». По словам западного чиновника, эта стратегия предполагает не только удержание оборонных линий, но и поиск слабых мест у противника в сочетании с дальними воздушными ударами - это позволит Украине нарастить свои силы в этом году и подготовиться к 2025-му, когда контрнаступление будет иметь больше шансов», - говорится в материале.

Отмечается, что еще в декабре Минобороны Эстонии призывало Украину перейти к «стратегической обороне», чтобы увеличить количество живой силы, а также мощностей по производству оружия. На этом акцентировали внимание и в США.