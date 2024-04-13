«Считаю, что оставлять чаевые — святое дело» 10 13.04.2024, 17:39

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Что думают белорусы о введении нового налога для официантов.

В начале марта появилась информация о том, что белорусские чиновники заинтересовались чаевыми – хотят официально закрепить это понятие и определить, кому они принадлежат.

CityDog.io спросил минчан, оставляют ли они чаевые (и кому), а также поинтересовался у официанта, насколько этот дополнительный доход сейчас важен.

Для начала давайте разберемся: в чем вообще вопросы у чиновников?

По словам начальника главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрея Ковалевского, в Беларуси термин «чаевые» до сих пор не закреплен. При этом налоговая не совсем приветствует определение «дарение», которое изначально подразумевает безвозмездность.

– Когда вы пришли в кафе, вас обслужили, вам понравилась кухня и обслуживание, вы оставили чаевые – здесь безвозмездности не усматривается. Это ваша дополнительная плата. Но, поскольку термин «чаевые» официально не закреплен, эти вопросы периодически возникают, – говорит Ковалевский. – Знаю, что госорганы в настоящее время работают над вопросом закрепления термина «чаевые», и это действительно очень нужно и важно.

Чиновник также отметил, что важно определить, кому принадлежат оставленные чаевые – работнику или заведению: «Вы ведь оставляете их в заведении, где есть наемные работники – официанты, повара. Возникает вопрос: эти деньги принадлежат юридическому лицу – владельцу этого заведения – или официанту? Это требует определения. Вопрос прорабатывается».

Какие нововведения могут появиться?

Пока никакой конкретики от госорганов нет, но если чаевыми (то есть дополнительным доходом) заинтересовалась налоговая, то логично предположить, что возможными сценариями развития событий могут стать введение налога на чаевые или ограничений на возможность их оставить.

Также чиновники хотят определить, кому принадлежат оставленные чаевые: заведению или официанту – вполне вероятно, что этим определением будет назначен и тот, кто должен будет отчитываться о сумме дохода и платить налог.

Журналисты спросили минчан, оставляют ли они чаевые и кому.

Михаил (28): «Оставляю через раз. Не считаю, что обязан»

– Оставляю чаевые примерно каждый второй поход в кафе или ресторан – обычно 5–10% от чека. Я не считаю, что гость прямо обязан их оставлять, поэтому делаю это на свое усмотрение. Например, в дорогих или распиаренных заведениях плачу только по счету. Чаевые оставляю в региональных или не очень больших кафе, если обслуживание было неплохим.

Если есть наличные, то чаевые оставляю для всего заведения. Если только карта, то подхожу персонально к официанту, который меня обслуживал.

Мария (37): «Считаю, что оставлять чаевые парикмахерам, таксистам, курьерам и официантам – святое дело!»

– Если понравилось обслуживание, то чаевые всегда оставляю – плюс-минус 10% от чека. И вообще считаю, что оставлять чаевые парикмахерам, таксистам, курьерам и официантам – святое дело! При этом я не думаю, что это моя обязанность, – скорее, мероприятие «от души».

Никогда не оставляю чаевые, если в заведении меня игнорят: с посадкой, подачей меню, принятием заказа, выносом еды и прочим. Особенно если сразу предупреждаешь, что спешишь, и уточняешь тайминг по кухне.

Бывают ситуации, когда кухня подкачала, а официант старался, – чаевые однозначно будут. Тут уже вопросы к поварам, а не к официанту как к человеку, который свою часть работы сделал хорошо.

Ольга (33): «Если у самой три копейки до зарплаты, то могу и не оставлять»

– Я подрабатывала в общепите в студенчестве и знаю, что зарплаты у официантов мизерные. Чаще всего это голый оклад, а работать приходится не по 8 часов, сидя в офисе, а по 12 на ногах. Поэтому официанты, можно сказать, живут за счет чаевых.

Знаю, что в разных заведениях чаевые распределяются по-разному: в одних каждый забирает заработанное себе, в других деньги скидываются в «общак» и делятся между всеми: официантами, администраторами, поварами и иногда даже охранниками.

Чаще всего я стараюсь оставить на чай – конечно, когда есть такая возможность. Если у меня в кошельке три копейки до зарплаты и я просто зашла с подругой на кофе, то могу и не оставлять. Или если официант плохо работает – например, сам не знает правил обслуживания или просто болтает с другим персоналом вместо того, чтобы подойти и убрать грязные тарелки.

Если обслуживание хорошее или видно, что официант в запаре, всегда хочется поддержать его рублем. Сумма чаевых каждый раз разная – исходя из собственных финансовых возможностей.

Еще на CityDog.io: «Заслужил – заработал, поленился – остался с окладом». Сколько оставляют на чай в минских кафе?

А вот что говорит официант о чаевых.

Андрей (25): «За 500 рублей зарплаты никто работать не будет»

В общей сложности Андрей работает в общепите уже около 8 лет. На счету парня – заведения в Минске и Москве. Последние 5 лет Андрей работает в ресторане премиального сегмента в Минске.

– Я бы сказал, что около 90% гостей оставляют чаевые. Как правило, принято оставлять 10–15% от чека, но иногда могут дать и 20–25%. А могут и ничего не оставить – например, если счет большой.

По моим наблюдениям, в заведениях премиального сегмента гости понимают важность чаевых, а в кафе и барах уровня пониже не всегда. Там считают, что хватает того, что официант получает зарплату. Но зарплаты у нас мизерные: за 180 рабочих часов в месяц платят 450–500 белорусских рублей. Поэтому да, официанты по-прежнему живут за счет чаевых.

Размер этих чаевых постоянно разный. Из максимального в Москве у меня было почти 600$ за смену, в Минске – около 300$. Но такое случается крайне редко, конечно.

Если в Беларуси каким-то образом запретят чаевые, то в кафе и ресторанах некому будет работать. За эти 500 рублей никто не будет пахать по 15–17 часов в сутки, выслушивать капризы гостей и при этом знать винную карту, меню, правила обслуживания и общения с гостями, этикет и прочее.

Ну или заведениям придется очень сильно поднять зарплаты персоналу. Я бы сказал, должно быть минимум 1200$ летом и 1000$ – зимой. Не знаю, правда, насколько заведениям это будет выгодно.