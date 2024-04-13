В российском Владимире коктейлями Молотова атаковали здание областной администрации 13.04.2024, 17:52

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Мужчина скрылся с места происшествия.

В российском Владимире мужчина бросил коктейль Молотова в здание областной администрации, сообщает «Медуза».

По данным телеграм-канала Mash, неизвестный бросил в здание две бутылки с зажигательной смесью. Mash утверждает, что мужчина целился в окно, однако не попал и емкость упала рядом.

Как пишет Baza, по предварительным данным, бутылка с зажигательной сместью ударилась об окно здания, но не разбила его. После этого мужчина бросил еще один коктейль Молотова в припаркованный рядом со зданием администрации автомобиль.

Мужчина скрылся с места происшествия. Позже его задержали. Мотивы его действий неясны. Как пишет Shot, по предварительным данным, никто не пострадал, а здание не получило значительных повреждений.