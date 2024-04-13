закрыть
13 апреля 2024, суббота, 18:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В российском Владимире коктейлями Молотова атаковали здание областной администрации

  • 13.04.2024, 17:52
  • 1,572
В российском Владимире коктейлями Молотова атаковали здание областной администрации

Мужчина скрылся с места происшествия.

В российском Владимире мужчина бросил коктейль Молотова в здание областной администрации, сообщает «Медуза».

По данным телеграм-канала Mash, неизвестный бросил в здание две бутылки с зажигательной смесью. Mash утверждает, что мужчина целился в окно, однако не попал и емкость упала рядом.

Как пишет Baza, по предварительным данным, бутылка с зажигательной сместью ударилась об окно здания, но не разбила его. После этого мужчина бросил еще один коктейль Молотова в припаркованный рядом со зданием администрации автомобиль.

Мужчина скрылся с места происшествия. Позже его задержали. Мотивы его действий неясны. Как пишет Shot, по предварительным данным, никто не пострадал, а здание не получило значительных повреждений.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

День космонавтки
День космонавтки Ирина Халип
Бункер ищет дамбу
Бункер ищет дамбу Владимир Халип
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО?
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО? Януш Онышкевич
Зачем Лукашенко срочно вызвали к Путину
Зачем Лукашенко срочно вызвали к Путину Владимир Цыбулько