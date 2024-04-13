«Влияния достаточно, чтобы сбить всякую спесь» 1 13.04.2024, 18:00

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Иллюстрационное фото

В Беларуси появилось самое дерзкое объявление о продаже дома.

В Марьиной Горке продают деревянный дом. Но не у каждого хватит смелости его купить.

Дом на участке в 15 соток продают за 15 тысяч долларов. Рядом, пишется в объявлении, хорошие современные дома. Похоже, этим обусловлен дерзкий тон объявления и дальнейшие предупреждения:

«Убедительная просьба некоторым соседям престижных домов, планировавшим покупку (отжим) участка одинокой пенсионерки по цене дома — на окраине Гомельского болота, — не беспокоить издевками.

Здесь не риэлторская деятельность! А бесплатная помощь пенсионерке юристов БелОИ [общества инвалидов]».

Как следует из объявления, у женщины, продающей дом, умер сын, сама она имеет инвалидность из-за проблем с сердцем.

Пенсионерка готова поменять дом на жилье в агрогородке с инфраструктурой по железнодорожной линии Минск — Осиповичи или на комнату в двушке, где соседкой будет также пенсионерка. Но с квартирой сложнее, так как от сына остались две собаки. Готова также продать половину участка.

Подчеркивается, что муж пенсионерки был военным в 5-й марьиногорской бригаде.

«Особым наглецам сообщаю, что влияния достаточно (это бригада моего отца), чтобы сбить всякую спесь по «дешевой прихватизации» участка.

Кончина сына не позволила достроить и «облагородить» строение.

Ждать «подарок» соцзащиты в виде приватизации участка — в обмен на тарелку супа и койку в ФАП?», — возмущенно пишет составитель объявления.

Хозяйка готова на торг.