В NASA придумали, как найти Несси из Лох-Несса 13.04.2024, 18:21

Будут использованы секретные технологии.

В этом году исполняется 90 лет с первого организованного наземного наблюдения за Лох-Нессом. Первая экспедиция «Наблюдатели за чудовищем» прошла в 1934 году, а в официальном реестре наблюдений Лохнесского чудовища было зарегистрировано более 1156 наблюдателей Несси, пишет Daily Mail.

В прошлом году исследователи развернули крупнейшее за последние 50 лет: в поисках приняла участие независимая и добровольческая исследовательская группа Loch Ness Exploration (LNE), а также сотни добровольцев, некоторые из них присоединились виртуально, а другие прибыли к озеру.

Увы, все, что удалось обнаружить исследователям — громкие подводные шумы и несколько потенциальных наблюдений, которые были записаны с помощью гидрофона. По словам генерального директора Лох-Несского центра Пола Никсона, в прошлом году им с коллегами удалось привлечь внимание общественности к поиску Несси, однако этого оказалось недостаточно для получения каких-либо веских доказательств.

В этом году экспедиция к 90-летию первого наземного наблюдения Несси пройдет с 30 мая по 2 июня, и у исследователей большие планы на этот юбилей. По словам менеджера по маркетингу Лох-Несского центра Эйми Тодд, они с коллегами надеются, что в этом году все изменится благодаря Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Представители Лох-Несского центра уже обратились к NASA с просьбой предоставить им доступ к передовым технологиям визуализации, которые должны помочь в сканировании озера. Исследователи полагают, что использование этого «супероружия» позволит раз и навсегда поставить точку в поисках Несси: исследователи просканируют озеро и смогут обнаружить чудовище, или его отсутствие.

Тодд также отметила, что они с коллегами надеются, что у экспертов NASA могут быть «какие-то передовые технологии визуализации», которые смогут изменить все. В данный момент центр уже открыл набор добровольцев, которые готовы помочь в поиске Несси в этом году: добровольцы будут наблюдать за поверхностью озера и следить за разломами в воде.

Если NASA все же предоставит исследователям специальное оборудование, они, возможно, смогут отыскать монстра в воде. По словам Никсона, поиски чудовища в этом году могут стать крупнейшими в истории, если в управлении согласятся помочь. Впрочем, официально NASA еще не ответили на призыв о помощи.

Отметим, что первое самое известно фото Несси, сделанное полковником Робертом Кеннетом Уилсоном в 1934 году, как и множество последующих за ним уже признали подделками. Однако это не останавливает туристов и исследователей-энтузиастов, стекающихся в этот район ежегодно, чтобы помочь в поисках мифического зверя.