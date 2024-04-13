WSJ: План Байдена по прекращению войны в Украине такой же, как у Трампа 16 13.04.2024, 18:47

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В НАТО могли бы остановить войну уже завтра.

План президента США Джо Байдена по прекращению войны в Украине очень похож на план его соперника Дональда Трампа.

Как говорится в материале The Wall Street Journal, Байден постоянно отказывает в поставках оружия, которое попросила Украина, опасаясь эскалации войны.

Ему следовало быть более решительным в первые дни, когда Владимир Путин был сбит с толку неудачами на фронте.

В то же время политика Байдена в начале войны была подозрительно нерешительной. Вероятно, он дал указание советнику по национальной безопасности Джейку Салливану сохранять низкую значимость войны в Украине для американского избирателя.

«Замороженный вариант развития событий в корейском стиле, возможно, и был целью Байдена изначально. А теперь выходит репортаж Washington Post, который подробно описывает «секретный» план Дональда Трампа, который, по сути, говорит о том же», - пишет издание.

Рекордный оборонный бюджет Кремля на 2024 год указывает на то, что военные усилия должны достичь пика в этом году. В то же время Запад тоже оказывается слабым. Издание отмечает, что НАТО мог бы остановить войну уже завтра.

«В этой ситуации Трамп, если сказать немного упрощенно, представляет собой высокий риск и высокое вознаграждение, а Байден - низкий риск и низкое вознаграждение. На самом деле трудно увидеть что-то хорошее в любом случае», - пишет газета.

WSJ также отмечает, что союзникам Украины необходимо готовиться к длительному периоду, в течение которого США не смогут обеспечить лидерство в условиях нарастающих мировых угроз.