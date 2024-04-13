ГАИ Беларуси дало интересное «обещание» для двух областей 4 13.04.2024, 19:08

5,098

Кому приготовиться?

Госавтоинспекция УВД Минского облисполкома запланировала «массированную отработку автодорог» 13 и 14 апреля. А ГАИ Витебщины пообещала проконтролировать по 16 апреля велосипедистов, мотоциклистов и не только.

Как рассказали в ГАИ Минщины, наряды дорожно-патрульной службы сконцентрируются на аварийно-опасных участках автодорог Р-43 «Граница России — Кричев — Бобруйск — Барановичи» и М-6 «Минск — Гродно», в том числе около пешеходных переходов.

Особое внимание — выявлению нетрезвых водителей, бесправников, а также тех, кто превышает скорость. Кроме того, пообещали проследить за предоставлением водителями преимущества пешеходам и соблюдением правил перевозки детей.

Проконтролируют, как отметили в Госавтоинспекции, и пешеходов, а также водителей двухколесных и маршрутных транспортных средств.

Также в ГАИ Минщины посоветовали звонить белорусам в дежурную часть ГАИ по телефонам 229-04-44 или 102, если они заметят водителей в состоянии алкогольного опьянения за рулем или нетрезвых пешеходов и велосипедистов.

Что на Витебщине

Здесь по 16 апреля ГАИ пообещала усилить контроль за передвижением велосипедистов, пешеходов, а также тех, кто использует средства персональной мобильности (СПМ) (электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и др.).

В Госавтоинспекции напомнили, что ехать на СПМ надо по велосипедной дорожке, а если таковой нет, то по тротуару, пешеходной дорожке или обочине со скоростью не выше 25 км/ч. При этом нельзя мешать движению пешеходов.