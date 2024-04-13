Как откупорить бутылку вина, если под рукой не нашлось штопора 8 13.04.2024, 19:57

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Необычный, но очень полезный метод.

У каждого из нас, наверное, бывали ситуации, когда нужно было откупорить бутылку вина, но штопора под рукой не было. И тут в игру вступают всевозможные хитрости, пишет men.24tv.ua.

К твоему вниманию максимально брутальный, но очень полезный лайфхак. Он позволит за считанные секунды откупорить бутылку вина при условии, что у тебя отсутствует штопор.

Как откупорить вино без штопора

Тебе понадобится:

Отвертка;

Саморез;

Молоток-гвоздодер;

Ну и, понятное дело, сама бутылка вина.

Да-да, этот лайфхак в разы безопаснее, чем тот, что в свое время предлагал Кузьма Скрябин. Если ты до сих пор не видел этого, то вот тебе инструкция, как делать не стоит:

А теперь вернемся к вполне серьезным вещам. Итак, как понимаешь, все принадлежности можно найти в гараже или там, где ты хранишь инструменты. И только не говори, что всего этого у тебя нет? Если до сих пор нет, то пора наконец купить. Никогда не знаешь, когда понадобится.

А теперь идем пошагово по тому, как же без штопора и с помощью подручных средств откупорить бутылку вина.

Итак, тебе нужно сначала снять защиту с бутылки вина. Если этого не сделать, поверь, откупоривать ее будет значительно сложнее.

После этого следует взять саморез и вкрутить его в пробку с помощью отвертки.

Важно! Оставь буквально сантиметр свободного пространства, чтобы воспользоваться молотком-гвоздодером.

А теперь возьмись крепко за бутылку и подведи гвоздодер под саморез. После этого уверенно потяни гвоздодер вверх, чтобы немного вытянуть пробку. Нужно будет несколько раз повторить эту процедуру, прежде чем бутылка будет откупоренной!

А теперь о преимуществах. Во-первых, такой метод откупоривания вина имеет эффектный вид. Друзьям понравится твоя изобретательность.

Во-вторых, он может стать определенным интерактивом во время встречи. Согласись, что просто откупорить вино штопором – малоинтересная задача. А вот сделать это молотком и с саморезом – совсем другое дело.

В-третьих, вот тебе шах и мат в вопросе, что ты в жизни ни разу не держал молотка и не можешь ничего сделать своими руками. Как видишь, очень даже можешь!