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170 рублей за кило: в Минске нашли белорусскую спирулину

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  • 13.04.2024, 20:40
  • 1,482
170 рублей за кило: в Минске нашли белорусскую спирулину

Что это такое?

В гипермаркете ProStore в минском микрорайоне «Малиновка» продают в картонной упаковке весом 78 г живую водоросль спирулину за 13,15 белорусского рубля. Стоимость за килограмм, как указано на ценнике, увеличивается до 168,59 рубля. Telegraf.news посмотрел, для чего используют эту водоросль.

На упаковке написано, что водоросль спирулина выращена в Беларуси в «экологически чистых условиях». В составе — 100% водоросль спирулина Spirulina Platensis. По информации производителя, никаких консервантов или вспомогательных веществ не добавляли.

Что же с этой спирулиной делать? Изготовитель дает следующий способ ее применения: «Добавьте один кубик спирулины в стакан воды, кефира или йогурта комнатной температуры. Подождите, пока кубик растает, но не более 30 минут. Принимать спирулину один — два раза в день до или во время еды для насыщения организма полезными веществами».

Об этих веществах рассказали на другой стороне упаковки. По информации изготовителя, в замороженной спирулине содержится бета-каротин, железо, магний, цинк, а также витамины В1, В2, В3. В упаковке шесть порций по 13 г каждая.

Изготовитель также отметил, что процесс производства проходит в закрытых помещениях, в бассейнах «при полном контроле качества воды, воздуха».

В своем аккаунте Instagram производитель дал подробную информацию, что это за водоросль: «Спирулина — микроводоросль и цианобактерия, пищевой продукт, обладающий уникальным природным химическим составом. Ученые доказали, что спирулина способна вернуть клетке генетическую память, стереть информацию о болезни и сохранить биоэнергетический баланс генокода».

Как рассказал изготовитель, спирулина выводит шлаки и тяжелые металлы из организма, помогает ему усвоить «все самое ценное из пищи» и таким образом улучшает обменные процессы.

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