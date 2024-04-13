Что будет с такси в Беларуси? 3 13.04.2024, 21:42

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Фото с сайта 24minsk.by

Перевозчики рассказали об изменениях, которые на первый взгляд незаметны для пассажиров.

Таксистов в Беларуси обяжут не только установить камеры видеонаблюдения. Перевозчиков ждут и другие изменения, которые на первый взгляд могут быть незаметными для пассажиров, пишет «Наша Ніва».

Не в реестре — не таксист

Таксистам, которые захотят оставаться в профессии, придется выполнить ряд условий. Работать смогут только те, кто будет занесен в государственный реестр. В нем должна быть как диспетчерская служба, так и транспортное средство и водитель.

Добавлять в реестр с 1 августа по 31 октября 2024 года будут бесплатно. После нужно будет платить госпошлину.

За транспортное средство — 2 базовые, за водителя — 1 базовую, за диспетчера — 100 базовых. Внесение изменений также будет платным — по 1 базовой за смену сведений об автомобиле или диспетчере и по 0,5 базовой за смену сведений о водителе.

Доступ к данным из реестра будут иметь ГАИ, Белгостехосмотр, государственный реестр юридических лиц и ИП, бюро по транспортному страхованию.

Помимо них, при необходимости транспортная инспекция будет представлять данные из реестра всем заинтересованным контролирующим и досмотровым органам.

Попасть в реестр могут только диспетчеры, водители и транспортные средства, соответствующие ряду требований.

Видеонаблюдение

В салоне автомобиля такси в обязательном порядке должно вестись видеонаблюдение. Перевозчик обязан хранить видеофайлы в течение 10 суток. Сам автомобиль такси должен быть окрашен или оклеен в соответствии с регламентом. Важно, что такой автомобиль больше нельзя будет использовать для личных поездок.

Автомобилям такси можно передвигаться только по нуждам перевозчика и только в рабочее время. Смена заканчивается через 20 минут после прибытия машины на парковку. Такая информация появилась во время очередного обсуждения измененного законодательства в марте.

Из-за этих и ряда других требований представители данной сферы опасаются, что многие потеряют бизнес, работу или подработку. При этом можно говорить, что в таксистском сообществе нет единого мнения по поводу новых правил игры. Один из собеседников считает, что нововведения добьют сферу, которая и без того переживает не самые лучшие времена, а другой надеется на то, что вместе с возросшими сложностями и затратами вырастут и зарплаты.

«За такие деньги мало кто хочет работать»

«В такси сейчас действительно накопилось много проблем. Низкие тарифы, высокая конкуренция, сложно найти достойных водителей», — объясняет собеседник.

Мужчина признается, что в этой сфере чтобы что-то осталось себе, приходится экономить на всем. В том числе на налогах.

«В областных городах водители и так зарабатывают не много — до 1500 рублей, но на «бумаге» еще меньше, ведь если платить все налоги честно, то на зарплату останется еще меньше. Поэтому это скорее необходимость, чем желание обмануть государство», — оправдывается таксист.

По его словам, проблема с поиском водителей — чуть ли не основная на текущий момент.

«За такие деньги мало кто хочет работать, поэтому в такси очень много тех, кто приходит туда исключительно, чтобы перекантоваться, пока не найдет лучшую работу. Чтобы зарабатывать более-менее нормально, водителям, работающим на арендном авто или на проценте от заказов, нужно регулярно нарушать рабочий график».

«Где хранить эти сотни гигабайтов видео?»

Собеседник считает, что с появлением реестра, куда необходимо вносить данные водителя, владельцам даже небольших автопарков придется потратить на это много времени и денег.

«Текучка кадров в нашей сфере очень высокая, многие работают по 1-2 месяца, а потом уходят.

И это только одна из проблем, ведь нужно потратить дополнительные деньги на видеорегистратор, найти где хранить эти сотни гигабайтов видео. Это все дополнительная нагрузка, которая ложится на плечи собственника бизнеса. Не исключаю, что тем, у кого много машин, придется брать отдельного человека на работу, который будет за всем этим следить, хранить и удалять информацию».

Релокация бизнеса в Польшу

Мужчина говорит, что сам он из-за этих изменений решил уйти из бизнеса. Сейчас он распродает машины в Беларуси и закупает в Польше.

«Для себя подсчитал и решил, что мне проще и выгоднее будет релоцировать бизнес в Польшу. Часть машин уже продал, другие еще ездят, пока настраиваю процессы в Польше. Это довольно популярный бизнес среди мигрантов, много белорусов имеют там такси. Сами работают, сдают машины в аренду. Там нет всех этих глупых требований», — говорит собеседник.

По мнению таксиста, нововведения вряд ли поднимут качество перевозок, а вот цены точно вырастут, ведь у перевозчиков появится много дополнительных затрат, которые нужно будет компенсировать.

«Но я не верю в то, что тариф может вырасти так, чтобы все эти дополнительные трудности окупились. Ведь даже если зарплата останется на том же уровне, то какой смысл за те самые деньги выполнять больше работы», — задается вопросом перевозчик.

Также мужчина говорит, что не понимает, зачем было вводить запрет на использование авто в личных целях. По его мнению, это не только оттолкнет часть тех, кто арендовал авто, но и частников, работавших на собственном транспорте.

«Возможность иметь автомобиль в режиме 24/7 была одним из немногих плюсов для тех, кто работал на арендных авто. Человек платил аренду и мог использовать машину, как захочет. Хочешь работай, а хочешь поезжай на деревню или с девками катайся».

Тем, кто таксовал на собственном авто, придется или приобретать еще одно, чтобы иметь возможность оставаться в профессии, или уходить из нее.

«Среди таксистов было не мало тех, что работает сам на себя на собственном авто, хотя формально считается наемным сотрудником. Не все работали в такси на фултайме, кто-то мог параллельно ходить на посменную работу. Некоторые так подрабатывали на пенсии. Сейчас государство предлагает им их собственность перевести из частной в какую-то другую форму, когда машина есть, а пользоваться ей невозможно».

Автомобилей такси может стать меньше

Другой собеседник смотрит в будущее более позитивно. Мужчина считает, что нововведения не станут препятствием для работы.

«Наверное, автомобилей такси станет чуть меньше, но для самих перевозчиков в этом нет ничего плохого, так как в таком случае должны вырасти тарифы на перевозку, что в итоге позитивно скажется на доходах», — надеется собеседник.

Мужчина считает, что чем выше будет порог входа в бизнес, тем лучше. По его мнению, это может повлиять и на качество оказания услуг.

«Если перевозчик и сам водитель будет понимать, что может вылететь из реестра и по крайней мере на какое-то время потерять работу, то он будет больше заботиться о качестве оказания услуг и соблюдении законов».

«Мы все сильно зависим от монополиста «Яндекс-Такси»

Мужчина говорит, что с учетом текущих тарифов услуги такси в Беларуси очень доступны, так как если ехать вместе 3-4 пассажирам, то поездка обходится дешевле, чем на маршрутке.

Таксист говорит, что он не прочь потратить дополнительные деньги и время на то, чтобы остаться в бизнесе.

«Главное, чтобы эти расходы окупились. По идее тариф на поездку в такси должен сильно подрасти, ведь это вполне логично с учетом сокращения желающих оказывать такие услуги. Но мы все сильно зависим от монополиста «Яндекс-Такси».

Если он адекватно повысит тариф, то будет хорошо. Ведь нам, как собственникам бизнеса, так и простым водителям, лучше выполнить условно 30 заказов в день по тарифу 15 рублей за поездку, чем 45 поездок по тарифу 10 рублей за поездку».