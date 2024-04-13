«Владиславу позвоните»: белорус хотел стать брокером и потерял почти $50 тысяч 13.04.2024, 22:13

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На взнос он даже брал кредит.

Жителю Молодечненского района в соцсетях на глаза попалась реклама — рассказывали о платформе, на которой можно было инвестировать и зарабатывать 3000 рублей в месяц. 30-летнему мужчине такая «работа» понравилась, он решил рискнуть — перешел по ссылке и оставил заявку. Правда, реально заработать получилось в 50 раз меньше, а потом начинающему брокеру пришлось распрощаться со своими сбережениями и даже деньгами, взятыми в кредит. Подробности районке «Маладзечанская газета» рассказали в РОВД.

На следующий день после того как мужчина оставил заявку, ему позвонил неизвестный молодой человек и рассказал, что занимается торговлей на бирже. «Брокер» бросил ссылку на сайт с названием «trade.tradestrike.org», предложил зарегистрироваться на нем и попробовать заработать. Беларус согласился и внес первоначальный взнос — 200 рублей. После как новичка его подключили к торгам, и мужчина даже заработал 350 рублей, правда, вывел только 60 из них.

Вероятно, позже были еще взносы. Но через время «наставник» предложил начинающему брокеру заработать еще больше, но предупредил: взносы в биржевый бизнес должны соответствовать. В итоге со следующим платежом житель Молодечненщины решил «зайти по-крупному» — внес 10 тысяч долларов из своих сбережений, еще 10 тысяч долларов взял взаймы и 8 тысяч рублей — в кредит.

Увидев на своем счету 25 тысяч долларов, мужчина уже собирался их вывести, но ему сказали, что для этого нужно оплатить сборы, сделать какой-то апостиль. Впрочем, судя по переписке, молодому человеку обещали помощь, но, когда он спустя время решил еще раз перепроверить баланс электронного кошелька, там уже было пусто.

Всего, как пишет районка, несостоявшийся брокер потерял 160 тысяч рублей (это около 45,5 тысячи долларов), а потом пошел писать заявление в милицию. СК завел уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.