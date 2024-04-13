Эксперт: Лукашенко отправили прикрывать российское наступление 3 13.04.2024, 22:32

4,534

Диктатор распространяет дезинформацию о «переговорах».

Россия будет наступать летом и пытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, но ей это не удастся. Поэтому сейчас на арену с шантажом относительно переговоров выпустили белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант ВСУ Андрей Коваленко.

«Наступление России летом будет тактическое и провалится. Главный удар будет на востоке, но они не выйдут на админграницы Донецкой и Луганской областей. Они это знают. Поэтому и выпустили Лукашенко с шантажом относительно переговоров», — написал он.

Руководитель ЦПИ добавил, что сейчас россияне знают, что не способны достичь военной победы, а в информпространстве много негативной информации.

«Видно, что Россия не тянет, поэтому очень хочет паузы с переговорами», — подытожил Коваленко.