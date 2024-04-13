Эксперт: Лукашенко отправили прикрывать российское наступление

Эксперт: Лукашенко отправили прикрывать российское наступление3
- 13.04.2024, 22:32
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Диктатор распространяет дезинформацию о «переговорах».
Россия будет наступать летом и пытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, но ей это не удастся. Поэтому сейчас на арену с шантажом относительно переговоров выпустили белорусского диктатора Александра Лукашенко.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант ВСУ Андрей Коваленко.
«Наступление России летом будет тактическое и провалится. Главный удар будет на востоке, но они не выйдут на админграницы Донецкой и Луганской областей. Они это знают. Поэтому и выпустили Лукашенко с шантажом относительно переговоров», — написал он.
Руководитель ЦПИ добавил, что сейчас россияне знают, что не способны достичь военной победы, а в информпространстве много негативной информации.
«Видно, что Россия не тянет, поэтому очень хочет паузы с переговорами», — подытожил Коваленко.