Врачи раскрыли секрет, как мгновенно заснуть
- 13.04.2024, 22:51
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Уникальная методика.
Не всегда заснуть получается быстро и легко. Зачастую в голову перед сном лезет множество мыслей, которые не дают расслабиться. На то, чтобы погрузиться в сон, может уйти больше получаса.
Основатель Центра интегративной медицины при Аризонском университете (США) доктор Эндрю Вайль разработал технику дыхания, которая позволяет уснуть всего за одну минуту
Как уснуть за минуту: 5 простых шагов
Эндрю Вайль назвал свою методику «4-7-8»: по его словам, она не только решает вопрос того, как уснуть за 1 минуту, но и эффективно снять стресс и быстро успокоиться. Технику он подробно описывает на видео, её суть состоит в выполнении нескольких шагов:
Прижмите кончик языка к нёбу сразу за передними зубами
Полностью выдохните
Спокойно вдыхайте через нос в течение четырёх секунд
Задержите дыхание на семь секунд
Выдыхайте через рот в течение восьми секунд
Попробуйте несколько техник того, как уснуть за 1 минуту
Доктор уверяет, что длительность выполнения шагов не имеет особого значения, главное здесь – строго выдержать соотношение 4-7-8. Можно либо замедлить, либо ускорить отдельные шаги в зависимости от того, насколько вы сможете задержать дыхание. Но научиться тому, как уснуть за минуту, не получится за один раз — для этого нужно попрактиковаться, предупреждает Вайль.