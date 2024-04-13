Врачи раскрыли секрет, как мгновенно заснуть 13.04.2024, 22:51

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Уникальная методика.

Не всегда заснуть получается быстро и легко. Зачастую в голову перед сном лезет множество мыслей, которые не дают расслабиться. На то, чтобы погрузиться в сон, может уйти больше получаса.

Основатель Центра интегративной медицины при Аризонском университете (США) доктор Эндрю Вайль разработал технику дыхания, которая позволяет уснуть всего за одну минуту

Как уснуть за минуту: 5 простых шагов

Эндрю Вайль назвал свою методику «4-7-8»: по его словам, она не только решает вопрос того, как уснуть за 1 минуту, но и эффективно снять стресс и быстро успокоиться. Технику он подробно описывает на видео, её суть состоит в выполнении нескольких шагов:

Прижмите кончик языка к нёбу сразу за передними зубами

Полностью выдохните

Спокойно вдыхайте через нос в течение четырёх секунд

Задержите дыхание на семь секунд

Выдыхайте через рот в течение восьми секунд

Попробуйте несколько техник того, как уснуть за 1 минуту

Доктор уверяет, что длительность выполнения шагов не имеет особого значения, главное здесь – строго выдержать соотношение 4-7-8. Можно либо замедлить, либо ускорить отдельные шаги в зависимости от того, насколько вы сможете задержать дыхание. Но научиться тому, как уснуть за минуту, не получится за один раз — для этого нужно попрактиковаться, предупреждает Вайль.