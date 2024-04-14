Армия Иордании приведена в состояние повышенной готовности
- 14.04.2024, 0:16
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Власти страны заявили, что будут сбивать иранские дроны.
Власти Иордании предупредили о готовности сбивать в своем воздушном пространства иранские БПЛА, летящие в сторону Израиля, сообщает The Times of со ссылкой на источники.
Военные, как отмечает газета, готовы «перехватывать любые иранские дроны или самолеты, нарушающие воздушное пространство Иордании».
В связи с этим армия Иордании приведена в состояние повышенной готовности. Радары отслеживают перемещения БПЛА.