Армия Иордании приведена в состояние повышенной готовности 14.04.2024, 0:16

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Власти страны заявили, что будут сбивать иранские дроны.

Власти Иордании предупредили о готовности сбивать в своем воздушном пространства иранские БПЛА, летящие в сторону Израиля, сообщает The Times of со ссылкой на источники.

Военные, как отмечает газета, готовы «перехватывать любые иранские дроны или самолеты, нарушающие воздушное пространство Иордании».

В связи с этим армия Иордании приведена в состояние повышенной готовности. Радары отслеживают перемещения БПЛА.