Россия атаковала Харьков «шахедами»: в городе взрывы

Россия атаковала Харьков «шахедами»: в городе взрывы3
- 14.04.2024, 8:30
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В некоторых районах пропал свет.
Украинский Харьков атаковали беспилотники типа «Шахеды» ночью 14 апреля. Слышны взрывы, в некоторых районах перебои с электричеством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.
«Харьков в опасной зоне. Город под ударом «шахедов», - сообщил мэр города Игорь Терехов.
Местные источники сообщают об взрыве в городе. В некоторых районах пропал свет.
Воздушные Силы сообщали об движении беспилотников на город.
«Несколько дронов в северной части Харьковской области, курс восточный. Беспилотники в западной части Харьковской области, курс юго-восточный», - сообщали защитники.
Позже ВСУ попросили жителей города находиться в укрытиях.
«Харьков - находитесь в укрытиях», - писали Воздушные Силы.
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В Харькове прозвучал взрыв после отбоя тревоги.
Воздушные Силы сообщают об ракетной опасности для региона.
В городе объявлена воздушная тревога.