Россия атаковала Харьков «шахедами»: в городе взрывы 3 14.04.2024, 8:30

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В некоторых районах пропал свет.

Украинский Харьков атаковали беспилотники типа «Шахеды» ночью 14 апреля. Слышны взрывы, в некоторых районах перебои с электричеством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

«Харьков в опасной зоне. Город под ударом «шахедов», - сообщил мэр города Игорь Терехов.

Местные источники сообщают об взрыве в городе. В некоторых районах пропал свет.

Воздушные Силы сообщали об движении беспилотников на город.

«Несколько дронов в северной части Харьковской области, курс восточный. Беспилотники в западной части Харьковской области, курс юго-восточный», - сообщали защитники.

Позже ВСУ попросили жителей города находиться в укрытиях.

«Харьков - находитесь в укрытиях», - писали Воздушные Силы.

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В Харькове прозвучал взрыв после отбоя тревоги.

Воздушные Силы сообщают об ракетной опасности для региона.

В городе объявлена воздушная тревога.