ISW: Россия начала наступление сразу на трех направлениях 8 14.04.2024, 9:03

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Чтобы воспользоваться дефицитом оружия в ВСУ.

Российская оккупационная армия осуществляет оперативные действия по крайней мере на трех направлениях, которые не объединены общей стратегической целью. Это позволяет врагу получать тактические достижения в одном из секторов по их выбору.

Как объясняют аналитики ISW, Силам обороны нужно будет все больше усилий, чтобы защититься от этих атак россиян, если Штаты продолжат медлить с предоставлением военной помощи.

По мнению экспертов, усилия России в районе Часового Яра и на Лиманском и Покровском направлениях преследуют важные с оперативной точки зрения цели. В то же время эти операции не поддерживают друг друга, как могло бы показаться. Аналитики считают, что оккупанты чередуют акценты между различными направлениями, а не сосредотачиваются на всех трех одновременно.

Сейчас Вооруженные силы Украины испытывают значительную нехватку как артиллерийских снарядов и средств противовоздушной обороны. Захватчики это понимают. Однако и у них самим не хватает возможностей проводить одновременно более чем одну эффективную широкомасштабную операцию, как это было раньше.

По словам аналитиков, российские войска используют несколько наступательных усилий, чтобы снизить оборонительные возможности Украины в условиях нехватки оружия. Противник заставляет украинцев перераспределять свои оборонительные ресурсы на поле боя, создавая таким образом уязвимые места, которыми можно воспользоваться.