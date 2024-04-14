«Неделю шел пешком — в дороге потратил $200» 7 14.04.2024, 10:11

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Белорус рассказал про свой необычный отпуск.

Пляж, шезлонг, экскурсия и «все включено» — нередко именно так описывают свой отдых в Турции белорусские туристы. Но Алексей выбрал другой формат, отправившись в недельный пеший поход по турецкому побережью Средиземного моря. Сколько он заплатил за такое путешествие, где ночевал, что интересного увидел и с кем встречался по дороге, он подробно рассказал Onlíner.

«Хотели на тропу в Испанию, но выбрали самый бюджетный вариант из возможных»

Алексей живет в Минске. Он работает барбером и продавцом-консультантом в магазине мужской одежды, собирает опасные бритвы и очень любит путешествовать. Правда, по своей программе: вместо пляжей и шезлонгов старается выбирать отдых дикарем.

— Как все началось? Мой товарищ как-то предложил съездить на неделю в Крым с палатками. Я согласился, и мне такой план очень понравился. После этого мы стали изучать другие маршруты, куда можно в следующий раз поехать отдохнуть на природе: в горах и рядом с морем. Плюс хотелось формата самостоятельного путешествия — без гида, аниматоров и экскурсоводов, — рассказывает Алексей. — Мы рассматривали знаменитый путь святого Иакова в Испании, но в эту страну нужна виза, так что мы отказались от этой идеи. В итоге где-то в декабре решили остановиться на Ликийской тропе в Турции. В итоге она оказалась для нас самым бюджетным вариантом.

Ну и, безусловно, свою роль сыграло местонахождение. Эта тропа считается одним из самых красивых любительских маршрутов в мире. Все, в марте полетели в отпуск в Турцию.

Ликийская тропа расположена на юго-западе Турции и змейкой растянулась на 540 километров вдоль средиземноморского побережья. Открыла ее в 1999 году британка Кейт Клоу, в девяностых перебравшаяся жить в Анталью. После изучения турецкий юго-запад ей пришла идея создать протяженный пеший маршрут, соединявший старые дороги от городка Фетхие до мегапопулярной Антальи.

Идею Кейт тогда поддержал турецкий банк Garanti, оплативший нанесение разметки. Благодаря роскошным пейзажам и достопримечательностям, расположенным вдоль дороги, пешая тропа стала востребованной среди туристов. Ежегодно по ней проходят порядка 30 тыс. человек.

Что взял с собой Алексей

Палатка и походный рюкзак.

Трекинговые ботинки.

Спальный мешок

Надувной коврик.

Трекинговые палки.

Две бутылки для воды.

Перчатки с закрытыми пальцами.

Складная кастрюля для готовки еды.

Трекинговые носки.

Флисовая кофта.

Защитный пакет для паспорта и телефона.

Быстросохнущее полотенце.

Газовая горелка.

Лекарство.

— Весь маршрут в идеале занимает месяц, но на такой срок нас не отпустили бы с работы. Поэтому мы решили, что 100 километров пройдем пешком, а дальше — до Антальи — доедем на автобусе и уже оттуда улетим домой, — рассказывает Алексей. — Из Минска я прилетел в Стамбул, где встретился с другом. Дальше мы сели на местный лоукостер Pegasus и за два часа долетели до городка Даламан. На такси доехали до Олюдениза, рядом с которым начинается тропа. Мы переночевали, подъехали на местном автобусе к стартовой отметке и отправились в путь.

«На пути очень много бездомных собак»

Путешествие началось с жесткого подъема в горку, но, несмотря на это, за первый день ребята сумели пройти 25 километров.

— Первую ночь мы провели в диком, глухом месте рядом с морем, до которого было метров 20—30. Мы разбили лагерь, развели костер, начали готовить ужин, и к нам откуда-то прибежали четыре бездомные собаки.

В отзывах пишут, что их на тропе очень много, и это оказалось правдой.

В итоге две остались рядом с нами и пролежали около палаток всю ночь. Утром мы проснулись и около девяти часов пошли дальше. В дальнейшем мы ночевали преимущественно на пляжах и один раз на туристической в базе в городке Каш. В пути в общей сложности провели шесть дней.

Сама тропа представляет из себя утрамбованную, местами обрывистую дорожку, помеченную красной и белой краской. Сбиться с пути сложно, но при себе лучше иметь карту: все же есть отрезки, где можно заблудиться.

В марте, по словам Алексея, на Ликийской тропе было немноголюдно, однако время от времени он встречал туристов из Германии, России, Канады и Южной Америки.

— Всего, наверное, увидели человек 20. С некоторыми нам удалось познакомиться. Самая интересная история была у 60-летнего канадца по имени Дерси. В отличие от нас, он решил пройти всю Ликийскую тропу и рассчитывал преодолеть ее за месяц. Сам мужчина живет в Греции, у него четверо детей. Сказал, что ему просто нечем было заняться в отпуске и он решил пройти всю тропу. Возле него крутилось порядка восьми бездомных собак, и одна шла за ним в течение нескольких дней.

«Турецкие деревни очень похожи на наши»

Алексей убежден, что вся прелесть маршрута — в невероятно красивых горных пейзажах, море и разрушенных старинных городах. Все они некогда входили в состав государства Ликия — отсюда и название тропы.

— Мы побывали в Летуне, Патаре, но больше всего удивил древний город Мира. В этом месте очень много амфитеатров, а также есть старинное кладбище, расположенное прямо в скалах. Зрелище, конечно, завораживает. Для туристов, кстати, билеты дороже. За квиток в Патару я заплатил €15.

Ликийская тропа не только пролегает через древние поселения, но и заводит в туристические городки и турецкие деревни.

— На самом деле, они очень похожи на белорусские. У всех свое хозяйство: местные жители держат коров, по улицам бегают куры, у домов припаркованы старые машины, очень похожие на советские «Жигули». Без местных вариантов мотоблоков тоже не обошлось. Воду жители, как и у нас, берут из колодцев. Туалеты тоже установлены на улице. Главное отличие в том, что вместо церквей у них стоят мечети.

Ну и, конечно, наличие гор, моря и апельсинов, лимонов на деревьях. Но вот местная еда мне не очень понравилась. Дело в том, что к туристам там привыкли, и многие на них зарабатывают. По дистанции хватает заведений, где можно подкрепиться. Как-то мы зашли пообедать в семейное кофе. Бабушка, которая нас обслуживала, по-английски не понимала, еду показывали пальцем. В итоге мы ели омлет вперемешку с помидорами и вареный горох в каком-то соусе. Отдельно подали лаваш. Съел это только потому, что есть хотелось.

На двоих мы заплатили 280 лир — это примерно $10. Но это один из самых дешевых вариантов. В дальнейшем все было дороже.

В городе Демре, через который пролегал наш путь, мы заказали по небольшой шаурме. В пересчете на наши деньги каждая обошлась в 12—13 рублей.

«Дорога далась спокойно, травм не получил»

Маршрут Алексей с другом закончили в городе Демре. Провели там ночь, утром сели на автобус и поехали в Анталью. Проведя еще несколько дней на курорте, Алексей вернулся в Беларусь.

— Подводя итоги, скажу, что прошел этот маршрут спокойно и мог пройти еще. Силы и желание у меня остались, но мы с товарищем договорились, что завершим путешествие в Демре. За всю дорогу был лишь один неприятный момент — когда пошел дождь и мы немного сбились с маршрута, но за час вернулись на него.

Что касается травм, за все путешествие со мной, если не считать нескольких царапин, ничего не произошло. Мой друг порезал ногу колючкой, но на этом все.

— Если сравнивать ожидания с реальностью, каков итог? — спрашиваю у собеседника.

— Скажу честно: на практике не все соответствует тому, что написано о Ликийской тропе в статьях и путеводителях. В интернете можно найти информацию, что это очень легкий маршрут, но это не так. На пути встречаются сложные участки. Но в целом, если учитывать климат и пейзажи, дорога просто завораживает, и я ни разу не пожалел, что отправился в это путешествие.

Но это, конечно, не отпуск для тех, кто хочет полежать на шезлонге. Когда спрашивают, отдохнул ли я в Турции, отвечаю: головой — да, телом — нет. Такой отпуск подойдет тем, кто любит путешествовать, ведет более активный образ жизни и готов к новым испытаниям.

Можно было, конечно, пойти по Ликийской тропе и с гидом. Подобные группы набирают. Сам видел, что за семидневный путь с сопровождающим просят €670. Но, повторюсь, нам нравится выстраивать отдых самостоятельно.

С собой в Турцию Алексей взял $600. Бо́льшую часть этой суммы он потратил на сувениры, кафе и музеи в Анталье, где провел концовку отпуска. Траты на самой тропе не превысили $300. При этом он уверен, что семидневный путь можно спокойно пройти и за $100.

— Этой суммы спокойно хватит на дорогу, если много не тратиться на еду, — подчеркивает путешественник.

В будущем Алексей планирует вернуться на Ликийскую тропу и пройти ту часть, на которой он еще не был. Но сейчас перед ним стоит другая цель — путешествие на Эльбрус.