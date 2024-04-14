Ученые: На небе появится новая сверхъяркая звезда 10 14.04.2024, 11:28

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Она «заменит» Полярную.

Жителям северного полушария посчастливилось наблюдать на ночном небе яркую звезду, известную как Полярная звезда. Однако скоро на небе засияет новая сверхъяркая звезда, которая затмит Полярную.

Ученые NASA рассказали, как это возможно и что известно об этом астрономическом объекте, пишет IFLScience.

Новая звезда на ночном небе — что о ней известно

Как известно, Полярная звезда в созвездии Малой Медведицы расположена примерно на 1 градус географического Северного полюса и издавна использовалась для навигации в северном полушарии. Однако так было не всегда.

Между 3942 и 1793 годами до нашей эры была ближе к географическому Северному полюсу другая звезда, а точнее двойная звездная система под названием Тубан (Thuban или Alpha Draconis). Тубан в Древнем Египте означало «голова змеи».

Эта двойная звездная система состоит из белой гигантской звезды, которая в 2,8 раза массивнее Солнца и ее спутницы, которая считается звездой главной последовательности типа А, примерно 2,6 массы Солнца. Именно Тубан заменит на небе Полярную звезду.

Тубан заменит Полярную звезду — как это возможно

Причина, почему Тубан когда-то была и снова будет, связана с осевой прецессией Земли. Ученые называют это эффектом юлы.

Так, специалисты NASA объясняют, что силы, связанные с вращением Земли, приводят к тому, что планета становится слегка сплюснутой, показывая выпуклость на экваторе. При этом гравитация Луны в первую очередь и в меньшей степени гравитация Солнца, действуют на сплюснутость Земли, перемещая ось, перпендикулярную плоскости Земли.

«Однако из-за гироскопического действия полюса Земли не «исправляются» в положение, перпендикулярное плоскости орбиты. Зато они прецесируют под углом 90 градусов к приложенной силе. Эта прецессия заставляет ось Земли описывать круг, имеющий Радиус 23,4 градуса относительно на протяжении примерно 26 тыс. лет, медленное колебание, напоминающее ось колеблющейся юлы перед тем, как упасть», — рассказали в NASA.

Когда Тубан заменит Полярную звезду

По подсчетам ученых, мы находимся на этапе этого 26 000-летнего цикла, где Полярная звезда хорошо расположена в направлении Северного полюса. Поэтому Тубан вернет свое звание навигационной Полярной звезды Земли в 20346 году нашей эры.