Ученые рассказали, когда лучше заниматься спортом 2 14.04.2024, 16:29

1,268

Утренняя пробежка не такая полезная?

Занятия спортом вечером могут быть полезнее для сердца и здоровья в целом, чем утренняя тренировка, согласно новому исследованию специалистов из Университета Сиднея. О результатах проведенной учеными работы сообщил новостной портал New York Post.

Анализ данных около 30 тысяч человек со среднем возрастом 62 года, страдающих ожирением, за восемь лет показал, что вечерние тренировки после шести вечера связаны с 61% снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с отсутствием физических упражнений. При этом утренние тренировки оказались связаны с большим риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и даже смерти от разных причин.

Еще одним важным результатом было и активное снижение веса при тренировках в вечернее время (с 18 часов до полуночи). Это явление связано с тем, что в конце дня уровень сахара в крови подрастает естественным образом. А мышцы при усиленной нагрузке быстрее его расщепляют и выводят из кровотока, используя как топливо.