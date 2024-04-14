Кремль хочет отжать всю белорусскую микроэлектронику 5 14.04.2024, 16:43

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Белорусские «Планар» и «Интеграл» будут работать на РФ.

Одним из ключевых вопросов на Совбезе РФ, куда был приглашен Лукашенко, было сотрудничество белорусских предприятий с российским ВПК. Как пишет «КоммерсантЪ», Москва столкнулась с серьезнейшей проблемой с поставками китайских комплектующих для своих ракет. Читатель сайта Charter97.org предположил, что теперь Кремль хочет отжать всю белорусскую микроэлектронику:

— Банки Поднебесной с конца марта не пропускают оплату от компаний из РФ за компоненты, необходимые для сборки электроники. Из-за этого именно Беларусь осталась едва ли не единственным поставщиком микрочипов для российской армии.

Белорусские «Планар» и «Интеграл» загружены заказами из России на 60%. Остальные мощности задействованы для внутреннего рынка и стран Латинской Америки.

Кремль настаивает на разрыве уже заключенных контрактов, обещая выкупать всю продукцию компаний. Другое дело, что платить будут в полтора раза меньше, да еще и неустойки перед зарубежными партнерами.

Впрочем, кого это волнует?