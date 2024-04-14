Нужно сделать аятоллам больно 14.04.2024, 17:47

4,972

Сломать формулу прямо сейчас.

Глава генштаба Ирана: Операция «Правдивое обещание» в отношении Израиля выполнена, намерения продолжать нет. Стало быть, отомстили сионистам, все хорошо, пишет израильский военный обозреватель Сергей Ауслендер в Telegram:

— С нашей стороны: невероятная эффективность ПВО и авиации, плюс помощь союзников, налет отражен почти без всякого ущерба при одном пострадавшем. Сколько потратили денег, не в счет, эффективность ПВО измеряется не в стоимости противоракет, а в стоимости потенциального ущерба.

Но не все так просто. Иран сейчас создает новую реальность, в которой на любое действие с нашей стороны (удар по его базам в Сирии или ликвидацию очередного генерала КСИР, которых там, как собак нерезаных) он будет отвечать прямыми ударами со своей территории. Примерно, как было с обстрелами из Сектора Газа. Сначала приграничные поселения, потом Сдерот, потом Ашкелон, Ашдод и в итоге долетало аж до Хайфы.

Поэтому, по идее, наша задача сломать эту формулу прямо сейчас на старте. Иначе такие налеты нам придется отражать раз в месяц, а то и чаще. Тут уже не напасешься никаких противоракет и самолетов. Нужен какой-то ответ, чтобы аятоллам стало очень больно. Вот и посмотрим, что придумают. Ну и есть редкий по своей уникальности шанс, раздолбать их ядерную программу и закрыть уже этот вопрос.

Нас конечно, публично осудят, но потом еще спасибо скажут. Как было в 1981 году, когда мы закрыли иракскую ядерную программу, о чем Time впоследствии писала: «…разбомбив иракский реактор, Израиль оказал услугу мировому сообществу». Как бы американцы сотоварищи потом проводили свою «Бурю в пустыне», если бы у Саддама была бомба?