Режим готовит белорусов воевать рухлядью, которую не выпускают уже 70 лет

Режим готовит белорусов воевать рухлядью, которую не выпускают уже 70 лет9
- 14.04.2024, 17:53
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Этим хвастаются лукашенковские пропагандисты.
Вилейская районная газета «Шлях Перемоги» сообщила, что согнанных на сборы местных тероборонцев учат стрелять из пистолетов ТТ. И фото приложила. Забыли упомянуть, что этот пистолет сняли с производства в 1953 году, обратил внимание читатель сайта Charter97.org:
— Белорусский ВПК зарабатывает деньги на крови в карман Лукашенко, производя оружие путинским убийцам. А простых белорусов готовят умирать за агрохунту с древними пукалками.