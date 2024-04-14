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Режим готовит белорусов воевать рухлядью, которую не выпускают уже 70 лет

9
  • 14.04.2024, 17:53
  • 6,524
Режим готовит белорусов воевать рухлядью, которую не выпускают уже 70 лет

Этим хвастаются лукашенковские пропагандисты.

Вилейская районная газета «Шлях Перемоги» сообщила, что согнанных на сборы местных тероборонцев учат стрелять из пистолетов ТТ. И фото приложила. Забыли упомянуть, что этот пистолет сняли с производства в 1953 году, обратил внимание читатель сайта Charter97.org:

— Белорусский ВПК зарабатывает деньги на крови в карман Лукашенко, производя оружие путинским убийцам. А простых белорусов готовят умирать за агрохунту с древними пукалками.

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