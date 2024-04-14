Режим готовит белорусов воевать рухлядью, которую не выпускают уже 70 лет 9 14.04.2024, 17:53

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Этим хвастаются лукашенковские пропагандисты.

Вилейская районная газета «Шлях Перемоги» сообщила, что согнанных на сборы местных тероборонцев учат стрелять из пистолетов ТТ. И фото приложила. Забыли упомянуть, что этот пистолет сняли с производства в 1953 году, обратил внимание читатель сайта Charter97.org:

— Белорусский ВПК зарабатывает деньги на крови в карман Лукашенко, производя оружие путинским убийцам. А простых белорусов готовят умирать за агрохунту с древними пукалками.

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