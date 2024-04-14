NYT: Байден просит Израиль не отвечать 1 14.04.2024, 18:26

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Пока неясно, согласится ли Нетаньяху.

Президент США Джо Байден и его команда призывают Израиль не отвечать на массированный иранский удар, поскольку уничтожение почти всех из около 300 иранских дронов и ракет является крупной стратегической победой, сообщили официальные лица США, пишет New York Times в воскресенье, 14 апреля.

Отмечается, что Байден надеется избежать эскалации конфликта на Ближнем Востоке после иранской атаки на Израиль.

«Израиль вышел вперед в конфронтации с Ираном и доказал врагам свою способность защитить себя вместе со своими американскими союзниками, а значит — ему не обязательно открывать ответный огонь», — заявили официальные лица.

Позиция Байдена несколько расходится с призывами некоторых республиканцев к жестким ответам Ирану, указывает NYT.

Пока неясно, согласятся ли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его правительство оставить все как есть. New York Times пишет, что масштабы ударов впервые вышли за рамки мелкой теневой войны между Ираном и Израилем. Атака могла бы привести к сотням убитых, если бы Израиль не перехватил почти все цели.