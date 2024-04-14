Старый ржавый Bugatti ушел с молотка по цене нового Porsche 911 14.04.2024, 19:06

В чем его уникальность.

В США на аукционе Bring a Trailer продали Bugatti Type 57 Ventoux 1936 года. Авто выглядит как груда металлолома, однако за него отдали 176 600 долларов — как за новый Porsche 911. О нем рассказали на сайте аукциона, заметил «Фокус».

Состояние Bugatti Type 57 оставляет желать лучшего. Его кузов заржавел, краска облущилась, а окна выбиты. С автомобиля сняли двигатель, сиденья и детали внутренней отделки (они сохранились, но также нуждаются в реставрации).

Впрочем, цена Bugatti Type 57 Ventoux не удивляет, если учесть, что такие купе в хорошем состоянии сейчас стоят от 800 000 до 1 000 000 долларов. Дело в том, что всего изготовили всего 164 этих авто.

Дизайн купе Bugatti Type 57 Ventoux разработал Жан Бугатти — сын основателя марки. Авто оснащено 3,3-литровой рядной восьмеркой мощностью 135 л. с. и способно развить 150 км/ч.

Конкретно это купе Bugatti Type 57 Ventoux создали для французского дрессировщика и директора цирка Роже Списсерта, который стал известен тем, что катался на авто маленького слоненка.

Затем машина несколько раз меняла владельца, пока ее не бросили в Париже. В 1959 году авто обнаружил американский коллекционер, выкупил ее и перевез в Лос-Анджелес.

Bugatti Type 57 несколько раз пытались восстановить, однако так и не смогли завершить реставрацию. С 1978 по 2018 годы оно простояло заброшенным в гараже.