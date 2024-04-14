50 неизвестных науке существ нашли в Тихом океане 14.04.2024, 20:39

Среди них — «летающий спагетти-монстр».

На глубине от 800 до 1200 метров ниже поверхности юго-восточной части Тихого океана исследователи экспедиции Института океана Шмидта обнаружили самое глубоководное животное, зависимое от фотосинтеза из когда-либо обнаруженных. Это Leptoseris, или морщинистый коралл, который уже был известен науке, пишет «Хайтек».

Также ученые нашли похожее на медузу существо, которое в США назвают «летающий спагетти-монстр» (Bathyphysa conifera), и люминесцентную глубоководную рыбу-дракона из семейства Stomiidae. Об их существовании ученые знали и раньше, но раньше их не находили в этом регионе, как и 100 других видов.

Еще 50 особей, которых еще предстоит особей, считаются новыми видами.

Морские биологи пересекали хребет около острова Пасха в течение 40 дней в феврале и марте на борту исследовательского судна Falkor. В ходе экспедиции они изучили 10 подводных гор высотой до 1000 м. Согласно заявлению ученых, шесть из них не задокументированы научными исследованиями. Кроме того, у каждой подводной горы есть своя уникальная экосистема.

Хотя некоторые части хребта находятся под юрисдикцией Чили, большая его часть находится в международных водах. В настоящее время рассматривается вопрос о присвоении ему статуса охраняемой морской территории в открытом море в соответствии с Договором ООН по открытому морю.