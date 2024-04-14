Регион в ожидании: как Израиль ответит на иранский удар 2 Александра Аппельберг

14.04.2024, 21:17

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Все зависит от многих факторов.

В течение нескольких месяцев война в Газе грозила перерасти в региональный конфликт. Нынешняя атака Ирана – и потенциальная реакция Израиля – может стать моментом истины.

Поздно вечером 13 апреля Иран запустил по Израилю множество ударных дронов, а затем и ракеты. Обстрел является частью возмездия за (предположительно) израильский воздушный удар, в результате которого погибли семь человек, включая высокопоставленного иранского генерала, по комплексу посольства страны в Дамаске 1 апреля. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что «злонамеренный сионистский режим будет наказан».

Ранее в тот же день иранские силы высадились на борт корабля в Ормузском проливе, который, по их словам, имел связи с Израилем. Однако ракетные удары и волна дронов представляют собой гораздо более серьезную эскалацию. После десятилетий враждебности и разговоров о войне это первый случай, когда Иран напал на Израиль непосредственно со своей собственной территории. Хотя Израиль с помощью западный и арабских союзников справился с непосредственной угрозой, а ущерб от иранской атаки был минимальным, вопрос теперь заключается в том, как он может ответить, и в том, насколько велика вероятность того, что это втянет регион в полномасштабную войну.

Со своей стороны Иран, похоже, сделал все, чтобы этого не допустить. Хотя Тегеран чувствовал себя обязанным отреагировать на эскалацию после удара по посольству в Дамаске, об очертаниях атаки знала американская разведка. Иранские чиновники по различным каналам, включая СМИ, подчеркивали, что не хотят эскалации. Сама атака была проведена так, чтобы не привести к лишним жертвам и разрушениям: запущенные из Ирана дроны благополучно были сбиты, не долетев до территории Израиля. Несмотря на это, иранский режим представляет этот удар как свое большое достижение, а представители страны в ООН заявили, что вопрос «можно считать решенным».

Тем не менее, поскольку прямое нападение Ирана на Израиль пересекает новую красную черту, Израиль, вероятно, будет вынужден принять ответные меры: любая нормализация прямых ударов Ирана нетерпима для израильской общественности и руководства. Израиль уже проинформировал американцев и правительства региона о том, что его ответ неизбежен.

Однако то, каким именно он будет, зависит от многих факторов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден уже несколько месяцев находятся в разногласиях по поводу войны Израиля в секторе Газа. И хотя США заявили (и доказали делом), что привержены защите Израиля и поддерживают его право на самооборону, потенциальный удар Израиля по иранской территории может выходить за границы этой поддержки.

Для Байдена это вопрос нетривиальный. Напряженность уже привела к росту цен на энергоносители в год выборов. Цена на нефть Brent выросла до более чем 90 долларов и может вырасти еще больше после того, как иранцы захватили грузовое судно MSC Aries, проходившее через Ормузский пролив, который является важным каналом для потоков энергоносителей. Тем не менее, Байден подвергается нападкам со стороны республиканцев за его слишком мягкую позицию. После нападений спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон раскритиковал политику «умиротворения Ирана».

И Байден, и иранцы прекрасно понимают, что Нетаньяху в идеале хотел бы уничтожить иранские ядерные объекты, которые он рассматривает как экзистенциальную угрозу Израилю. Для этого Израилю потребовалась бы помощь США, но вполне возможно, что израильские «ястребы» попытаются воспользоваться этой возможностью для реализации своих амбиций.

Неслучайно канал NBC News сообщил, что некоторые высокопоставленные представители администрации «обеспокоены тем, что Израиль может что-то быстро сделать в ответ на нападения Ирана, не задумываясь о возможных последствиях». По сообщениям, Байден в частном порядке выразил обеспокоенность тем, что Нетаньяху «пытается еще глубже втянуть США в более широкий конфликт».

США, похоже, помогают Израилю избежать чрезмерной реакции, хваля «замечательную» оборонительная способность, которая, по словам Байдена, сама по себе была «четким сигналом его противникам о том, что они не могут эффективно угрожать безопасности Израиля».

В краткосрочной перспективе есть несколько признаков того, что ответ Израиля не будет, по крайней мере, немедленным. Израиль призвал к созыву заседания Совета безопасности ООН по поводу нападения, которое состоится в воскресенье в 16:00 по нью-йоркскому времени (23:00 по Израилю). Было бы удивительно, если бы контратака была предпринята до этой сессии.

Еще одним возможным признаком того, что реакция может быть приглушенной, стал разговор министра обороны Израиля Йоава Галанта с его американским коллегой Ллойдом Остином. По сообщению министерства обороны Израиля, Галант «подчеркнул, что оборонное ведомство готово к любым дальнейшим попыткам нападения на государство Израиль». В его комментариях не упоминается ответный удар Израиля.

Третьим позитивным сигналом рано утром в воскресенье стало заверение израильского чиновника, цитируемое New York Times, о том, что «ответ Израиля будет скоординирован с его союзниками».

Александра Аппельберг, «Детали»