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Последствия для Кремля

  • Эль Мюрид
  • 14.04.2024, 22:25
  • 1,316
Последствия для Кремля
Эль Мюрид

Иран, как ни крути, один из последних союзников России.

Для Кремля ситуация с громкой, но практически безрезультативной атакой Ирана на Израиль носит двоякий характер.

С одной стороны, хорошо, что внимание переключилось от Украины на Израиль и сейчас главной новостью является ночное безобразие, устроенное аятоллами. Будь так и дальше, было вообще всё распрекрасно. Поэтому, конечно, для Кремля продолжение банкета выглядит привлекательно.

С другой стороны, Иран, как ни крути, один из последних союзников. Ну, как союзников - компания таких же токсичных изгоев. Если ему сделают очень бо-бо, одним из таких союзников станет меньше, у аятолл будет повод сообщить, что у них своих проблем теперь хватает, а потому помогите еще и нам.

Кроме того, Израиль под эту всю историю может нажать на Конгресс, распечатать замерший вопрос о помощи из американского бюджета, а там может так случиться, что выделят деньги и Киеву. Совсем нехорошо получится.

Это всё обычная история, когда ты зависим от внешних по отношению к тебе обстоятельств, на которые ты никак повлиять не можешь. Иногда происходит что-то полезное для тебя, но чаще всего от подобных историй прилетает больше неприятностей и проблем, чем выгоды.

Эль Мюрид, Telegram

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