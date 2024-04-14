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В Израиле закончилось заседание военного кабинета

  • 14.04.2024, 22:37
В Израиле закончилось заседание военного кабинета

Там обсуждался возможный ответ на нападение Ирана.

Заседание военного кабинета Израиля закончилось без решения относительно ответа на нападение Ирана.

Об этом сообщает CNN.

По данным анонимного источника издания, кабинет министров Израиля полон решимости ответить, но еще не определился со сроками и масштабами ответа.

Чиновник отметил, что израильским военным поручено разработать дополнительные варианты ответа.

Отдельно анонимный высокопоставленный представитель администрации американского президента Джо Байдена рассказал, что израильский чиновник сообщил Соединенным Штатам, что Израиль не стремится к значительной эскалации противостояния с Ираном.

«Я думаю, что Израиль четко дал нам понять, что они не ищут значительной эскалации с Ираном. Это не то, к чему они стремятся. Они стремятся защитить себя и защитить себя», - сказал представитель администрации.

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