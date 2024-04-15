Сын известного российского певца-путиниста отрекся от него 15.04.2024, 4:55

Они долгое время не разговаривают.

Российский певец Михаил Шуфутинский рассказал, что его сын отрекся от общения с ним, но не из-за его поддержки войны в Украине, а из-за девушки, пишет unian.net.

По словам путиниста, его младший сын Антон вообще не воспринимает его избранницу Светлану Уразову. Старший сын Шуфутинского пытался поговорить со своим братом и объяснить ему сложившуюся ситуацию, но пока это не увенчалось успехом.

«Брат ему объяснял, что это же хорошо, что папа нашел человека, с которым счастлив, но он не понимал», - поделился Михаил.