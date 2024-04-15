Короткий путь к Апокалипсису 2 Лев Шлосберг

15.04.2024, 7:57

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Лев Шлосберг

Сутки назад мир готовился к началу Третьей мировой войны.

А теперь обменивается комментариями. Наилучшим военном ответом Израиля на ракетную атаку Ирана оказалось отсутствие ответа. ПВО сработала, союзники выполнили свои обязательства, жертв нет, аэропорты возобновляют работу. Сильный не должен доказывать свою силу в атаке, обороны достаточно. Но главные вопросы остались.

Главный вопрос – это ядерная программа Ирана. Попадание ядерного оружия в руки радикальных фундаменталистов будет самым коротким путем к Апокалипсису. Военным путем задачу не решить: когда говорят пушки, дипломаты только грозят новыми ударами. В отсутствии ядерных возможностей у Ирана заинтересованы все государства, но в первую очередь арабские страны, для которых это вопрос безопасности всего региона. Иран заявил, что удовлетворен состоявшимся пуском и пока не намерен продолжать. И это решение точно обсуждалось внутри сообщества арабских государств.

США категорически не готовы добавлять к многомесячной проблеме Газы проблему боевых действий на территории любой другой страны Ближнего Востока. Не только в контексте предстоящих президентских выборов, но в связи с тяжелейшей нагрузкой на бюджет как для оборонных нужд Израиля, так и для оборонных нужд Украины. Участие американских военных в наземной операции в любой арабской стране сейчас полностью исключено.

Снятие высокой ситуативной угрозы позволило многим выдохнуть. Граждане вернулись из убежищ, заработали аэропорты. Но системного разрешения конфликта вокруг Израиля нет. Одни соседи намерены сбросить его в море, другие готовы не препятствовать этому без непосредственного участия. Формула «жить, не убивая других» остается недостижимой.

Арабский мир разрывается между цивилизацией и варварством. До тех пор, пока целью одних являются благополучие и безопасность, а целью других – причинение максимального вреда соседу, вплоть до полного его уничтожения, кануны Третьей мировой будут появляться на горизонте с каждым новым движением вооруженных сил.

Лев Шлосберг, «Фейсбук»