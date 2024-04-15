Власти решили «мобилизовать» пенсионеров на белорусские предприятия 4 15.04.2024, 8:34

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Поможет ли это экономике?

Отчаянное положение требует принятия отчаянных мер. И положение с кадрами в стране, видимо, стало действительно отчаянным. Иначе не появлялось бы идеи вернуть на работу тех, кто ушел на заслуженный отдых. Вот только даже самые патриотичные пенсионеры в решении проблемы дефицита кадров вряд ли помогут, пишет сайт «Белорусы и рынок».

«Мы сегодня вынуждены говорить не о качестве подготовки кадров, а об их повальном дефиците. Особенно рабочих», — сказал Александр Лукашенко на совещании, посвященном проблемам промышленности.

Дефицит действительно повальный. Повалили не только айтишники и врачи. Нехватка кадров на заводах достигла таких масштабов, что угрожает планам экономического роста. На МАЗе не хватает 2,5 тыс. работников, на МТЗ – 2,2 тысячи. Больше пятисот человек ищет «Атлант», больше шестисот Минский подшипниковый завод. Только в обрабатывающей промышленности не хватает 27 тысяч человек.

А в целом по стране, вероятно, можно уже говорить о дефиците не в десятки, а в сотни тысяч человек. По неофициальным оценкам белорусского МВД, к началу осени прошлого года из страны выехали около 350 тысяч белорусов. По вполне официальным оценкам местных властей, в Польше на начало года жило около 300 тысяч белорусов, а в Литве — больше 60 тысяч.

Неудивительно, что белорусской экономике не хватает рабочей силы. На начало года количество занятых в Беларуси снизилось до рекордно низкого уровня — 4,14 миллиона человек.

И тем более неудивительно, что власти пытаются придумать хоть какой-то способ решить эту проблему. Пока ничего не помогло. Ни идеи продления сроков обязательной отработки для выпускников, ни угрозы лишать врачей дипломов за работу не по специальности. Предложение вернуть на работу тех, кто ушел на заслуженный отдых из этих идей — самая, пожалуй, оригинальная.

«Может быть, правительству пришло время подумать о привлечении ушедших. Тех же пенсионеров. Среди них есть много активных, желающих работать людей», — сказал Лукашенко.

Пенсионеров в Беларуси действительно много. По состоянию на конец прошлого года пенсию по возрасту получали около двух миллионов человек. Но вот идея вернуть их обратно к станку вряд ли сработает.

И даже не потому, что их нечем заманить. Просто те пенсионеры, которые могут и хотят работать, работают и так. Не дожидаясь специального приглашения. Опять же по состоянию на конец прошлого года 400 тысяч белорусских пенсионеров, то есть пятая часть от общего числа, и так продолжали работать. А остальных никакими специальными приглашениями все равно не заманишь. Да власти и сами это понимают и на массовый приток пенсионеров в экономику не рассчитывают.

«Пускай не рванем на 30 тысяч человек, но мы найдем несколько тысяч патриотично настроенных людей, которых мы можем позвать на производство», — сказал Лукашенко.

Несколько тысяч человек, наверное, и правда можно найти. Но несколько тысяч патриотично настроенных пенсионеров в лучшем случае решат кадровые проблемы на МАЗе и МТЗ. А остальным что делать? Чтобы заменить сотни тысяч уехавших из страны никаких пенсионеров не хватит.