Шарангович установил новый рекорд белорусов в НХЛ 15.04.2024, 8:35

Егор Шарангович

На счету белоруса — 31 шайба.

Хоккеист Егор Шарангович установил новый рекорд белорусов в регулярном чемпионате НХЛ. Белорусский хоккеист «Калгари» забросил свою 31-ю шайбу в сезоне.

У него стало 59 результативных очков (31+28) в 80 матчах. С 2011-го держался рекорд Михаила Грабовского — 58 (29+29) очков за сезон.

«Калгари» выиграл у «Аризоны» со счетом 6:5. В команде соперника играл белорус Владислав Колячонок, набравший третье очко в третьем матче в этом сезоне.