Иран оказал Кремлю «медвежью услугу» 15.04.2024, 8:49

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В Сенате США говорят о консенсусе для скорой помощи Украине и Израилю.

Атака Ирана на Израиль может ускорить предоставление помощи Украине. Лидер большинства в Сенате США, демократ Чак Шумер заявил, что во время воскресного телефонного разговора между президентом Джо Байденом и лидерами Конгресса был достигнут «консенсус», что Конгресс должен действовать быстро, чтобы отправить помощь как Израилю, так и Украине.

Заявление Шумера приводит «Европейская правда».

Шумер выразил надежду на пресс-конференции в Нью-Йорке, что на этой неделе удастся что-то сделать для помощи обеим странам.

Он отметил, что лучший способ направить помощь Израилю и Украине – это принятие Палатой представителей одобренного Сенатом дополнительного закона о национальной безопасности, который включает помощь обеим странам.

Сенат принял пакет на сумму 95 миллиардов долларов в феврале, но спикер Палаты представителей Майк Джонсон не вынес его на голосование.

«Лучший способ помочь Израилю восстановить свою противоракетную оборону и противодействие беспилотникам – это немедленное принятие этого дополнения.

Как я уже говорил, Израиль потратил около миллиарда долларов на свою оборону, и дополнение к закону о безопасности пополнит те средства противоракетной обороны и защиты от беспилотников, которые есть в системе «Стрела», системе «Праща Давида» и «Железном куполе», – сказал Шумер.

Ранее в воскресенье Байден провел разговор с лидером большинства в Сенате Шумером, спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом и лидером меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом.