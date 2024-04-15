У Лукашенко нашли роскошную резиденцию на северо-западе Минска 14 15.04.2024, 9:50

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Фото: Дмитрий Азаров,

Коммерсантъ

Участок земли для ее строительства диктатор получил бесплатно.

Лукашенко владеет большой резиденцией «Восток» на берегу Заславского водохранилища, в которой прописаны его сыновья, невестки и внуки. Площадь главного здания составляет больше 1000 кв. м., а участок земли под резиденцией был получен от Минского облисполкома бесплатно и находится в водоохранной зоне. Это выяснил проект BELPOL.

Изначально площадь участка земли под резиденцией составляла семь гектаров, позднее Минский облисполком предоставил компании-номинальному владельцу резиденции в бессрочное пользование еще 10,5 гектара земли «в целях размещения объектов жилой застройки». Для этого пришлось «подкорректировать» границы водоохранной зоны вокруг Заславского водохранилища, известного также как Минское море.

Резиденция находится под контролем Службы безопасности Лукашенко, туда проведена линия правительственной связи. На участке расположен трехэтажный главный дом площадью 1157 кв м, с тремя террасами и местом для барбекю. Кроме него на территории построено еще три жилых здания меньшей площади, с навесами и индивидуальными банями, и несколько служебных строений, в том числе гараж и овощехранилище. В резиденции имеется своя трансформаторная подстанция, топочная, станция очистки сточных вод и несколько вышек сотовой связи. Также на территории есть несколько спортивных площадок, батут и собственный пляж.