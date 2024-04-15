Российские власти испугались Пугачевой 4 15.04.2024, 11:08

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Алла Пугачева

Телеканалы не будут показывать программы к 75-летию культовой певицы.

Российская певица Алла Пугачева отмечает 75-летний юбилей 15 апреля, но в сетку вещания российских телеканалов не включены праздничные программы в ее честь, следует из расписания программ на онлайн-платформе «Смотрим», заметили «Ведомости».

В 2019 году российские каналы в 70-летний юбилей певицы выпускали праздничные концерты, посвященные Пугачевой. 14 апреля на Первом канале показали концерт «Подарок для Аллы», телеканал «Россия 1» в свою очередь транслировал поздравление «С днем рождения, Алла!».

27 марта глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в Telegram-канале написал, что в ответ на его запрос в Генпрокуратуре началась процедура признания Пугачевой иностранным агентом.

Алла Пугачева с детьми покинула Россию осенью 2022 года, когда ее мужа Максима Галкина внесли в реестр иностранных агентов. После этого Алла Пугачева попросила добавить ее в ряды «иностранных агентов» вслед за мужем.

Она написала, что солидарна с ним, в частности, в том, что он желает прекращения «гибели наших ребят за иллюзорные цели, которые делают нашу страну изгоем и усложняют жизнь нашим гражданам».

В начале марта Алла Пугачева опубликовала пост, который посчитали посвященным Алексею Навальному.

«Первое воскресенье весны. Праздник желтых цветов. Не сдавайтесь! Не унывайте! Мир вашему дому», — написала она.

«Не сдавайтесь», — так ответил Алексей Навальный на вопрос, какие бы слова он оставил россиянам на случай, если его убьют.