РФ хочет захватить Часов Яр до 9 мая: в ISW оценили планы оккупантов 15.04.2024, 11:32

Российское командование регулярно выдвигает нереалистичные цели.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что высшее военное руководство России поставило задачу своей оккупационной армии захватить Часов Яр в Донецкой области до 9 мая. Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что армия РФ не сможет выполнить эту задачу, однако зайти в восточный район у оккупантов получится. При этом недостаток артиллерии и средств ПВО у ВСУ, позволит захватчикам быстрее продвигаться в ходе операции по захвату города.

Аналитики ISW в своем отчете отмечают, что цель российского военного командования захватить Часов Яр всего за три с половиной недели указывает на то, что оно, вероятно, оценивает, что российские войска смогут захватить город более быстрыми темпами наступательных операций, чем усилия по захвату Бахмута в мае 2023 года или Авдеевки в феврале 2024 года.

Вероятно, российское военное командование считает, что дефицит боеприпасов в Украине позволит российским войскам захватить Часов Яр за несколько недель. Российские военные намерены воспользоваться значительной нехваткой украинской артиллерии и средств ПВО, которые имеют решающее значение для украинской обороны и которые не ограничивали оборону Бахмута или Авдеевки в той степени, в которой они ограничивают сейчас.

В то же время, отмечают в ISW, российское командование регулярно выдвигает нереалистичные цели для продвижения, и российский военный блогер выразил надежду, что российские войска смогут просто войти в Новый микрорайон на юго-востоке Часова Яра до 9 мая.

«Российское военное командование будет продолжать наступательные действия на Часов Яр до их кульминации. Но россияне могут продвигаться быстрее, чем в предыдущих операциях, учитывая нынешнюю нехватку артиллерии и средств ПВО в Украине», - резюмировали эксперты ISW.