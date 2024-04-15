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Украинские пограничники отбили нападение российской ДРГ в Сумской области

  • 15.04.2024, 11:46
  • 1,424
Украинские пограничники отбили нападение российской ДРГ в Сумской области

Диверсанты пытались вести стрелковый бой, но в итоге отступили. 

Украинские пограничники отбили нападение российской диверсионно-разведывательной группы в Сумской области. Об этом 15 апреля в Telegram сообщила Госпогранслужба Украины. 

«Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась зайти в Украину со своей территории. Диверсантов разоблачили пограничники и открыли огонь на поражение», – говорится в сообщении. 

Вражеская ДРГ пыталась вести стрелковый бой, но в итоге вынуждена была отступить. 

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