Украинские пограничники отбили нападение российской ДРГ в Сумской области
- 15.04.2024, 11:46
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Диверсанты пытались вести стрелковый бой, но в итоге отступили.
Украинские пограничники отбили нападение российской диверсионно-разведывательной группы в Сумской области. Об этом 15 апреля в Telegram сообщила Госпогранслужба Украины.
«Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась зайти в Украину со своей территории. Диверсантов разоблачили пограничники и открыли огонь на поражение», – говорится в сообщении.
Вражеская ДРГ пыталась вести стрелковый бой, но в итоге вынуждена была отступить.