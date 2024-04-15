Украинские пограничники отбили нападение российской ДРГ в Сумской области 15.04.2024, 11:46

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Диверсанты пытались вести стрелковый бой, но в итоге отступили.

Украинские пограничники отбили нападение российской диверсионно-разведывательной группы в Сумской области. Об этом 15 апреля в Telegram сообщила Госпогранслужба Украины.

«Российская диверсионно-разведывательная группа пыталась зайти в Украину со своей территории. Диверсантов разоблачили пограничники и открыли огонь на поражение», – говорится в сообщении.

Вражеская ДРГ пыталась вести стрелковый бой, но в итоге вынуждена была отступить.