Генштаб Эстонии: Армия РФ использует «тактику амебы» 15.04.2024, 12:22

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Из-за отсутствия возможностей для большого прорыва оккупанты пытаются экспериментировать.

Глава Генерального штаба Сил обороны Эстонии Энно Митс заявил, что армия РФ использует так называемую «тактику амебы» в войне против Украины. По его словам, из-за отсутствия возможностей для большого прорыва оккупанты пытаются экспериментировать с небольшими силами везде и надеются, что где-то появится шанс для прорыва.

Об этом сообщает ERR.

«Россияне сами используют то, что можно назвать „тактикой амебы“. Сознательно или нет, но, как я уже сказал, у них нет возможностей для глубокого прорыва, но они давят везде, несмотря на жизни своих солдат, на технику, которая, так сказать, горит, и надеются, что где-то, вдруг, появится возможность. Это их модель поведения, которая характерна не только для их действий на поле боя, но, можно сказать, в глобальном масштабе», — отметил глава Генштаба Эстонии.

Энно Митс также отметил, что хотя Россия и наносит удары по Харькову, но у нее нет возможности взять город.

«Она может пробиться к городу одним махом, но для того, чтобы удержать его под контролем, понадобится значительно больше войск. Это то, что Россия делает. И это именно то, чего сегодня не хватает россиянам. Мы видим, что они, так сказать, наращивают войска — факт в том, что сегодня в Украине их больше, чем два года назад — но опять же, уровень их подготовки и уровень командования является низким, на уровне роты. В последние недели они также пытались комбинировать ротные бронетанковые атаки, но это достаточно единичные случаи», — пояснил он.