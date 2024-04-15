Новый кроссовер от Kia готов к дебюту 1 15.04.2024, 12:27

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Презентация новинки состоится до конца этого месяца.

Kia опубликовала официальные фото и раскрыла первые подробноcти о новом кроссовере Sonet. Мировая премьера состоится в конце этого месяца в Пекине, пишет «Автоцентр».

Передняя часть кроссовера оформлена в семейной стилистике бренда. В частности, новый Sonet сохранил узнаваемую решетку «улыбка тигра» с трехмерной геометрической сеткой с глянцево-черной отделкой. С обоих сторон в нее заходят фирменные светодиодные фары с «клыками» дневных ходовых огней. Также новинке достались легкосплавные 16,0-дюймовые колесные диски.

Габариты кроссовера 2025 года — 4110 х 1790 х 1625 мм. Размер колесной базы — 2500 мм. Новый Kia Sonet предложат в жемчужно-белом, черном и оливково-зеленом цветах. Также покупатели смогут выбрать один из двухцветных вариантов: жемчужно-белый с черной крышей или красный с черной крышей.

Как сообщалось ранее, новый кроссовер использует 1,5-литровый атмосферный мотор G4FL производства Jaingsu Yueda Kia Motors. Мощность агрегата — 115 л.с. Работает он в связке с вариатором и передним приводом.

Также модель 2025 года оснащена системами автономного управления второго уровня (L2). То есть автомобиль может премещаться самостоятельно в определенных условиях, например, на шоссе с хорошо видимой разметкой. От водителя требуется держать руки на рулевом колесе и быть готовым в любой момент взять управление на себя.