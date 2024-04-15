В Гомеле маршрутка влетела в троллейбус 2 15.04.2024, 12:35

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Есть пострадавшие.

Три человека получили травмы при столкновении маршрутки и троллейбуса в Гомеле, сообщили в областной ГАИ.

Происшествие случилось днем 12 апреля. По предварительной информации, 44-летняя водитель троллейбуса ехала по улице Советской со стороны улицы Ефремова в направлении улицы Чонгарской дивизии. При повороте налево она не пропустила маршрутку, которой управлял 56-летний мужчина, и совершила с ней столкновение.

В результате ДТП три пассажирки маршрутного такси, в том числе несовершеннолетняя, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.