закрыть
15 апреля 2024, понедельник, 13:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гомеле маршрутка влетела в троллейбус

2
  • 15.04.2024, 12:35
  • 1,750
В Гомеле маршрутка влетела в троллейбус

Есть пострадавшие.

Три человека получили травмы при столкновении маршрутки и троллейбуса в Гомеле, сообщили в областной ГАИ.

Происшествие случилось днем 12 апреля. По предварительной информации, 44-летняя водитель троллейбуса ехала по улице Советской со стороны улицы Ефремова в направлении улицы Чонгарской дивизии. При повороте налево она не пропустила маршрутку, которой управлял 56-летний мужчина, и совершила с ней столкновение.

В результате ДТП три пассажирки маршрутного такси, в том числе несовершеннолетняя, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Очевидные параллели
Очевидные параллели Андрей Санников
День космонавтки
День космонавтки Ирина Халип
Бункер ищет дамбу
Бункер ищет дамбу Владимир Халип
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО?
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО? Януш Онышкевич