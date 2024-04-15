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BILD: Россия заранее знала об ударе Ирана по Израилю

  • 15.04.2024, 13:02
  • 1,562
BILD: Россия заранее знала об ударе Ирана по Израилю

У Москвы была возможность повлиять на Иран, если бы эта атака противоречила российским интересам.

После первого в истории удара Ирана по Израилю МИД России «выразил крайнюю озабоченность» и «призвал все вовлечённые стороны к сдержанности». 

«Напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я. Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий Зеленского со стороны израильских официальных лиц», - написала Мария Захарова.

Как считает обозреватель BILD, это свидетельство того, что Москва заинтересована в нестабильности на Ближнем Востоке, так как это отвлекает внимание от войны в Украине. Россия «встала на сторону ультраисламистских аятолл» и проявила цинизм, пишет журналист.

«Возможно, Кремль заинтересован в том, чтобы конфликт на Ближнем Востоке оставался непредсказуемым. Это связывает американские силы и деньги, которых, в свою очередь, не хватает для защиты Украины», - сказал BILD Карло Масала, профессор Университета бундесвера в Мюнхене.

Он уверен, что Россия наверняка была проинформирована о планах Ирана.

«У Москвы была возможность повлиять на Иран, если бы эта атака противоречила российским интересам. Россия этого не сделала», - добавил эксперт.

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