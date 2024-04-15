В Могилеве девочка принесла матери своей подруги 100 долларов для обмена 1 15.04.2024, 13:42

А та заставила ее украсть у родственников еще почти семь тысяч.

Прокуратура Могилева направила в суд уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы, которой инкриминированы кража в крупном размере, вовлечение заведомо несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, покушение на грабеж, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно материалам дела, к обвиняемой обратилась несовершеннолетняя подруга ее дочери с просьбой обменять 100 долларов США. Расспросив, откуда у ребенка такие деньги, она узнала, что девочка взяла их из копилки родителей без разрешения. Узнав об этом, женщина, угрожая девочке тем, что все расскажет родителям, потребовала у нее брать из копилки деньги и приносить ей. Когда закончились доллары, обвиняемая стала требовать от ребенка, чтобы та также принесла доллары, хранящиеся дома у бабушки с дедушкой. Это продолжалось на протяжении двух месяцев, пока родители несовершеннолетней не обнаружили пропажу денег. В сумме обвиняемая получила около 6,9 тыс. долларов США.

Когда следователи возбудили уголовное дело, женщина решила совершить хищение, чтобы вернуть деньги родственникам девочки. В декабре 2023 года она пришла к наглядно знакомой престарелой женщине, а когда та открыла дверь, распылила пенсионерке в лицо промышленный очиститель и хотела обокрасть, но ее спугнул подъехавший к дому автомобиль.

Действия женщины квалифицировали по ч. 3 ст. 205 УК, ч. 3 ст. 172 УК, ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 206 УК. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.